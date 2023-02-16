УКС Белгородского района не смог заставить подрядчика устранить вздутия на стадионе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На спортивном стадионе в Разумном возникли отслоения и вздутия резинового покрытия, из-за которых пользоваться беговыми дорожками стало практически невозможно. Устранить появившиеся дефекты УКС потребовало от подрядчика ООО «Автострада» в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.
Согласно документам суда, первое сообщение о «вздутии» и шелушении поступило в адрес заказчика ещё летом 2022 года. Ответчик устранять дефекты отказался, сославшись на то, что возникли они из-за недостатков проектно-сметной документации и нарушения технологии устройства покрытия.
По мнению УКСа, дефекты возникли в пределах гарантийного срока. Но из-за того, что отсутствовали документы, подтверждающие появление дефектов вследствие износа, истец обратился в суд.
В ходе разбирательств выяснилось, что, согласно условиям контракта, ответчик проектных работ на данном участке не выполнял. Значит, не может нести ответственность за нарушение норм при проектировании сооружения.
Кроме того, суд счёл несостоятельными доводы истца о том, что отслоение покрытия случилось из-за застоя воды в неровностях и основания под покрытием — ввиду отсутствия доказательств.
Отметим, что в суде в качестве третьего лица участвовала Контрольно-счетная
палата Белгородской области. В сентябре прошлого года она заключила с Липецким
государственным техническими университетом договор на проведение внесудебной строительно-технической экспертизы покрытия стадиона. Проводилась она в присутствии заказчика и подрядчика. Пришли к следующему выводу:
Фактическая конструкция законченного строительством синтетического покрытия беговых дорожек не соответствует требованиям нормативных документов по устройству синтетических покрытий открытых плоскостных спортивных сооружений.
решение Арбитражного суда Белгородской области
Иными словами, требования контракта не соответствовали указанным проектным
решениям и нормам по устройству синтетических покрытий. А если возникшие дефекты являются следствием некачественной проектировки, подрядчик их устранять не обязан.
Истец возражений не представил, правом проведения экспертизы не воспользовался. Таким образом, суд отказал в удовлетворении его требований.
Отметим, что на некачественное строительство спортивных объектов в Белгороде и Белгородском районе обращал в том году внимание губернатор Вячеслав Гладков.