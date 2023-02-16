УКС Белгородского района не смог заставить подрядчика устранить вздутия на стадионе

Отметим, что в суде в качестве третьего лица участвовала Контрольно-счетная

палата Белгородской области. В сентябре прошлого года она заключила с Липецким

государственным техническими университетом договор на проведение внесудебной строительно-технической экспертизы покрытия стадиона. Проводилась она в присутствии заказчика и подрядчика. Пришли к следующему выводу: