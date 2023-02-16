Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

УКС Белгородского района не смог заставить подрядчика устранить вздутия на стадионе

16 февраля 2023, 14:16
Фото: 1MI
С иском в Арбитражный суд обратилось Управление капитального строительства (УКС) Белгородского района. В своём заявлении истец требовал от подрядчика устранить вздутия и отслоения на стадионе в Разумном.
Сюжет
Суд

На спортивном стадионе в Разумном возникли отслоения и вздутия резинового покрытия, из-за которых пользоваться беговыми дорожками стало практически невозможно. Устранить появившиеся дефекты УКС потребовало от подрядчика ООО «Автострада» в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

Согласно документам суда, первое сообщение о «вздутии» и шелушении поступило в адрес заказчика ещё летом 2022 года. Ответчик устранять дефекты отказался, сославшись на то, что возникли они из-за недостатков проектно-сметной документации и нарушения технологии устройства покрытия.

По мнению УКСа, дефекты возникли в пределах гарантийного срока. Но из-за того, что отсутствовали документы, подтверждающие появление дефектов вследствие износа, истец обратился в суд.

В ходе разбирательств выяснилось, что, согласно условиям контракта, ответчик проектных работ на данном участке не выполнял. Значит, не может нести ответственность за нарушение норм при проектировании сооружения.

Кроме того, суд счёл несостоятельными доводы истца о том, что отслоение покрытия случилось из-за застоя воды в неровностях и основания под покрытием — ввиду отсутствия доказательств.

Отметим, что в суде в качестве третьего лица участвовала Контрольно-счетная
палата Белгородской области. В сентябре прошлого года она заключила с Липецким
государственным техническими университетом договор на проведение внесудебной строительно-технической экспертизы покрытия стадиона. Проводилась она в присутствии заказчика и подрядчика. Пришли к следующему выводу:

Фактическая конструкция законченного строительством синтетического покрытия беговых дорожек не соответствует требованиям нормативных документов по устройству синтетических покрытий открытых плоскостных спортивных сооружений.
решение Арбитражного суда Белгородской области

Иными словами, требования контракта не соответствовали указанным проектным
решениям и нормам по устройству синтетических покрытий. А если возникшие дефекты являются следствием некачественной проектировки, подрядчик их устранять не обязан.

Истец возражений не представил, правом проведения экспертизы не воспользовался. Таким образом, суд отказал в удовлетворении его требований. 

Отметим, что на некачественное строительство спортивных объектов в Белгороде и Белгородском районе обращал в том году внимание губернатор Вячеслав Гладков.

«Делается с большим браком». Гладков — о строительстве футбольного поля в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец стал участником драки с украинской футбольной командой в отеле ТурцииИспорченное покрытие на футбольном поле в Белгороде заменят веснойКак выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде
#Артем Черненко#Спорт#Суд#УКС#Дорожки#Поле#Общество#Эксклюзив#Белгородский район
Подпишитесь
Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга
Сегодня, 14:19
Белгородцев предупредили о новых проблемах с телесигналом
Сегодня, 12:16
«Выросшие под разрывы снарядов»: юные белгородцы могут получить статус «Дети СВО»
Сегодня, 08:59
Улицу Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина отремонтируют за 100 млн рублей
Сегодня, 11:06
Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании
Сегодня, 14:34
В Белгородской области закрепили три памятные даты
Сегодня, 13:54