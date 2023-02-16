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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Третья подряд: волейболисты «Белогорья» проиграли «Зениту» из Казани

16 февраля 2023, 09:23
Фото: ВК "Белогорье"
Белгородские «львы» потерпели поражение в матче 23-го тура PARI Суперлиги. Игра прошла в Туле. Уже на этой неделе белгородцы встретятся с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

После ряда выигрышей для белгородских «львов» наступило другое время — уже третью игру подряд волейболисты отдают победу другим командам. В этот раз сильнее оказался казанский «Зенит». В «Белогорье» справедливо отметили, что белгородцам пока что сложно конкурировать с командой такого уровня.

Это была 65-я встреча самых титулованных команд России. Она прошла под брендом «Классика отечественного волейбола» в Туле. Волейболисты играли в эксклюзивных футболках с нанесёнными фамилиями всех игроков, которые когда-либо играли за Белгород и Казань в чемпионате России.

Это был зрелищный матч, несмотря на проигрыш «Белогорья». Казанский «Зенит» одолел «львов» со счётом 3:1. Среди белгородцев отличились в игре Мохамед Аль Хачдади — 15 очков, Руслан Галимов — 11, Георгий Заболотников — 10.

Следующая встреча также станет для «Белогорья» домашней, в Туле. Сыграют белгородцы с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт 19 февраля.

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#Ася Дугнист#Волейбол#Вк белогорье#Чемпионат России#Спорт#Тула#Зенит казань
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