Третья подряд: волейболисты «Белогорья» проиграли «Зениту» из Казани

После ряда выигрышей для белгородских «львов» наступило другое время — уже третью игру подряд волейболисты отдают победу другим командам. В этот раз сильнее оказался казанский «Зенит». В «Белогорье» справедливо отметили, что белгородцам пока что сложно конкурировать с командой такого уровня.