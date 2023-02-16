Третья подряд: волейболисты «Белогорья» проиграли «Зениту» из Казани

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
После ряда выигрышей для белгородских «львов» наступило другое время — уже третью игру подряд волейболисты отдают победу другим командам. В этот раз сильнее оказался казанский «Зенит». В «Белогорье» справедливо отметили, что белгородцам пока что сложно конкурировать с командой такого уровня.
Это была 65-я встреча самых титулованных команд России. Она прошла под брендом «Классика отечественного волейбола» в Туле. Волейболисты играли в эксклюзивных футболках с нанесёнными фамилиями всех игроков, которые когда-либо играли за Белгород и Казань в чемпионате России.
Это был зрелищный матч, несмотря на проигрыш «Белогорья». Казанский «Зенит» одолел «львов» со счётом 3:1. Среди белгородцев отличились в игре Мохамед Аль Хачдади — 15 очков, Руслан Галимов — 11, Георгий Заболотников — 10.
Следующая встреча также станет для «Белогорья» домашней, в Туле. Сыграют белгородцы с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт 19 февраля.