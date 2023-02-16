Студенты могут стать вожатыми в «Бригантине Белогорья»

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
В вечернем прямом эфире белгородка поинтересовалась у губернатора Вячеслава Гладкова, сможет ли её сын, студент Индустриального колледжа, поработать этим летом вожатым в «Бригантине Белогорья». Глава региона отметил, что над этим ещё думают, но заявку рассмотрят.
В понедельник заслушаю своего заместителя, решим. Поэтому следите за информацией. Но надеюсь, что Ваш сын примет решение и подаст заявку на следующей неделе. Будем её рассматривать, надеюсь, одобрим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что детский лагерь в Евпатории уже начал набирать персонал. Сотрудниками возьмут только жителей Белгородской области. Кандидатов рассматривает министр образования области Андрей Милёхин.