Студенты могут стать вожатыми в «Бригантине Белогорья»

В вечернем прямом эфире белгородка поинтересовалась у губернатора Вячеслава Гладкова, сможет ли её сын, студент Индустриального колледжа, поработать этим летом вожатым в «Бригантине Белогорья». Глава региона отметил, что над этим ещё думают, но заявку рассмотрят.