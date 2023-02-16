Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:30

Published Сегодня, 20:30

Modified Сегодня, 20:32

Updated Сегодня, 20:32

Студенты могут стать вожатыми в «Бригантине Белогорья»

16 февраля 2023, 20:30
Фото: 1MI
Заявки будут рассматривать уже на следующей неделе, сообщил Вячеслав Гладков.

В вечернем прямом эфире белгородка поинтересовалась у губернатора Вячеслава Гладкова, сможет ли её сын, студент Индустриального колледжа, поработать этим летом вожатым в «Бригантине Белогорья». Глава региона отметил, что над этим ещё думают, но заявку рассмотрят.

В понедельник заслушаю своего заместителя, решим. Поэтому следите за информацией. Но надеюсь, что Ваш сын примет решение и подаст заявку на следующей неделе. Будем её рассматривать, надеюсь, одобрим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что детский лагерь в Евпатории уже начал набирать персонал. Сотрудниками возьмут только жителей Белгородской области. Кандидатов рассматривает министр образования области Андрей Милёхин.

В «Бригантину Белогорья» открыли набор сотрудников
Узнать подробнее
Читайте также:
Все вожатые и воспитатели в «Бригантине Белогорья» будут из Белгородской областиЭтим летом белгородцы смогут устроиться на работу в санаторий «Бригантина Белогорья»Детей военнослужащих предложили включить в первую смену лагеря «Бригантина Белогорья»Милёхин ответил, кто попадёт в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму
#Александра Склярова#Бригантина Белогорья#Персонал#Вожатый#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга
Сегодня, 14:19
Когда эвакуированным белгородцам выдадут новое жильё?
Сегодня, 19:39
При обстреле села Шебекинского горокруга мужчина получил лёгкую контузию
Сегодня, 16:02
Бобрицкий покинул пост гендиректора УК «Приосколье»
Сегодня, 15:17
Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании
Сегодня, 14:34
Белгородцы попросили помощи в изготовлении зелёных маскировочных сетей для СВО
Сегодня, 18:02