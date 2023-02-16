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Студенту БГТУ им. В. Г. Шухова присуждена медаль Российской академии наук по экономике

16 февраля 2023, 10:52
Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова
На заседании президиума Российской академии наук, приуроченном ко Дню российской науки, вручили дипломы молодым учёным и обучающимся по образовательным программам высшего образования по итогам конкурса 2021 года.

Среди лауреатов — студент БГТУ им. В. Г. Шухова Максим Кондаков, которому присуждена медаль Российской академии наук в области экономики. Максим обучается на втором курсе магистратуры по профилю «Стратегический менеджмент», научный руководитель — профессор, заместитель директора по научной работе Института экономики и менеджмента Ирина Сомина.

Поступал в БГТУ осознанно, учебная программа выбранного профиля охватывает интересующие меня дисциплины. Бесконечно благодарен преподавательскому составу под руководством Юрия Дорошенко. Учиться интересно. Об этом говорят и мои достижения: стипендия губернатора и президента, топ-3 в ряде всероссийских и международных конкурсов, медаль Российской академии наук в области экономики. На конкурс разрабатывал проект внедрения концепции бережливого производства на конкретном предприятии под чутким руководством Ирины Соминой.
Максим Кондаков

В ходе заседания шуховец подарил президенту Российской академии наук Геннадию Красникову роман в стихах своего авторства «Пушистый мир», третий в серии «Будь Мечтой».

Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова
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#Артем Черненко#Бгту#Бгту шухова#Общество#Белгородская область
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