Студенту БГТУ им. В. Г. Шухова присуждена медаль Российской академии наук по экономике

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Среди лауреатов — студент БГТУ им. В. Г. Шухова Максим Кондаков, которому присуждена медаль Российской академии наук в области экономики. Максим обучается на втором курсе магистратуры по профилю «Стратегический менеджмент», научный руководитель — профессор, заместитель директора по научной работе Института экономики и менеджмента Ирина Сомина.
Поступал в БГТУ осознанно, учебная программа выбранного профиля охватывает интересующие меня дисциплины. Бесконечно благодарен преподавательскому составу под руководством Юрия Дорошенко. Учиться интересно. Об этом говорят и мои достижения: стипендия губернатора и президента, топ-3 в ряде всероссийских и международных конкурсов, медаль Российской академии наук в области экономики. На конкурс разрабатывал проект внедрения концепции бережливого производства на конкретном предприятии под чутким руководством Ирины Соминой.
Максим Кондаков
В ходе заседания шуховец подарил президенту Российской академии наук Геннадию Красникову роман в стихах своего авторства «Пушистый мир», третий в серии «Будь Мечтой».