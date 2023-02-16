Студенту БГТУ им. В. Г. Шухова присуждена медаль Российской академии наук по экономике

Среди лауреатов — студент БГТУ им. В. Г. Шухова Максим Кондаков, которому присуждена медаль Российской академии наук в области экономики. Максим обучается на втором курсе магистратуры по профилю «Стратегический менеджмент», научный руководитель — профессор, заместитель директора по научной работе Института экономики и менеджмента Ирина Сомина.