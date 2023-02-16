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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Стало известно, зачем белгородский аэропорт закупил бронежилеты и бронеодежду

16 февраля 2023, 07:11
Фото: официальный сайт аэропорта в Белгороде
Контракт на поставку заключили 23 января. Закупка была произведена у единственного поставщика. Подробности «Бел.Ру» рассказали в пресс-службе аэропорта Белгорода.

Ранее мы писали о том, что компания «Международный аэропорт Белгород» закупила средства индивидуальной защиты военного назначения. Речь шла о бронежилетах и бронеодежде. Контракт с единственным поставщиком заключили на 330 тысяч рублей.

Мы решили узнать, для каких целей аэропорт приобрёл товары и кто являлся поставщиком. В официальном ответе «Бел.Ру» было сказано, что данные товары закупаются для обеспечения работы службы авиационной (транспортной) безопасности.

Однако кто является поставщиком и какие ещё товары военного назначения закупила компания, нам не ответили.

Напомним, ранее стало известно, что белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора.

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#Кристина Семенчук#Бронежилеты#Бронеодежда#Закупка#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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