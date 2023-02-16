Стало известно, зачем белгородский аэропорт закупил бронежилеты и бронеодежду

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Ранее мы писали о том, что компания «Международный аэропорт Белгород» закупила средства индивидуальной защиты военного назначения. Речь шла о бронежилетах и бронеодежде. Контракт с единственным поставщиком заключили на 330 тысяч рублей.
Мы решили узнать, для каких целей аэропорт приобрёл товары и кто являлся поставщиком. В официальном ответе «Бел.Ру» было сказано, что данные товары закупаются для обеспечения работы службы авиационной (транспортной) безопасности.
Однако кто является поставщиком и какие ещё товары военного назначения закупила компания, нам не ответили.
Напомним, ранее стало известно, что белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора.