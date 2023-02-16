Россиянин попытался попасть в ВСУ через белгородскую границу

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Гражданин России решил пополнить ряды ВСУ и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Для этого мужчина приехал в Белгородскую область: он планировал здесь пересечь границу и попасть на территорию Украины. Однако у него ничего не вышло.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ («Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»). В январе в Белгородском облсуде прошло слушание по этому делу. Россиянина признали виновным в преступлении и приговорили к трём годам колонии общего режима.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Приговор уже вступил в силу.