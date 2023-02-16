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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Россиянин попытался попасть в ВСУ через белгородскую границу

16 февраля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Мужчину задержали в Белгородской области. Его приговорили к трём годам колонии общего режима. Историей поделились в пресс-службе управления ФСБ.
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Граница

Гражданин России решил пополнить ряды ВСУ и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Для этого мужчина приехал в Белгородскую область: он планировал здесь пересечь границу и попасть на территорию Украины. Однако у него ничего не вышло.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ («Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»). В январе в Белгородском облсуде прошло слушание по этому делу. Россиянина признали виновным в преступлении и приговорили к трём годам колонии общего режима.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Приговор уже вступил в силу.

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#Ася Дугнист#Граница#ФСБ#Происшествия#ВСУ#Областной суд#Уголовное дело#Белгородская область
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