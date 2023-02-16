Россиянин попытался попасть в ВСУ через белгородскую границу

Гражданин России решил пополнить ряды ВСУ и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Для этого мужчина приехал в Белгородскую область: он планировал здесь пересечь границу и попасть на территорию Украины. Однако у него ничего не вышло.