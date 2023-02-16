России предсказывают нехватку одежды из-за землетрясения в Турции

Некоторые предприятия работу всё-таки возобновили, но объёмы производства составляют лишь 25% от прошлых показателей. Бренд Koton, например, остановил поставки своих товаров за границу. В Colin's успели доставить одежду на ближайший сезон, но что будет дальше — неизвестно. LC Waikiki планирует нагружать фабрики в других странах. Остальные компании пока оценивают риски.