России предсказывают нехватку одежды из-за землетрясения в Турции

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Последствием нескольких землетрясений в Турции для России может стать дефицит одежды. В пострадавшей в результате происшествия стране начался текстильный кризис.
В Турецкой ассоциации производителей уточнили, что сами по себе фабрики практически целы, однако многие из них пришлось закрыть, поскольку некоторые работники предприятий стали жертвами катастрофы. В отраслевых помещениях пока размещают пострадавших граждан страны.
Некоторые предприятия работу всё-таки возобновили, но объёмы производства составляют лишь 25% от прошлых показателей. Бренд Koton, например, остановил поставки своих товаров за границу. В Colin's успели доставить одежду на ближайший сезон, но что будет дальше — неизвестно. LC Waikiki планирует нагружать фабрики в других странах. Остальные компании пока оценивают риски.
Напомним, землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Ежедневно количество жертв росло, поскольку людей долгое время искали под завалами. По последним данным, погибли более 35 тыс. человек. Коснулась трагедия и Сирии, где погибли порядка 5 тыс. граждан.