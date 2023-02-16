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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

России предсказывают нехватку одежды из-за землетрясения в Турции

16 февраля 2023, 13:28
Фото: 1MI
После чрезвычайной ситуации в Турции начался текстильный кризис, который может привести к дефициту одежды в России, пишут «Народные новости» со ссылкой на Mash.

Последствием нескольких землетрясений в Турции для России может стать дефицит одежды. В пострадавшей в результате происшествия стране начался текстильный кризис.

В Турецкой ассоциации производителей уточнили, что сами по себе фабрики практически целы, однако многие из них пришлось закрыть, поскольку некоторые работники предприятий стали жертвами катастрофы. В отраслевых помещениях пока размещают пострадавших граждан страны.

Некоторые предприятия работу всё-таки возобновили, но объёмы производства составляют лишь 25% от прошлых показателей. Бренд Koton, например, остановил поставки своих товаров за границу. В Colin's успели доставить одежду на ближайший сезон, но что будет дальше — неизвестно. LC Waikiki планирует нагружать фабрики в других странах. Остальные компании пока оценивают риски.

Напомним, землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Ежедневно количество жертв росло, поскольку людей долгое время искали под завалами. По последним данным, погибли более 35 тыс. человек. Коснулась трагедия и Сирии, где погибли порядка 5 тыс. граждан.

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#Наталья Корявых#Сирия#Турция#Землетрясение#Землетрясение в Турции#Текстиль#Одежда#Экономика
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