РЭО представит в Государственной думе интерактивную карту мусорной отрасли

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
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Updated Сегодня, 11:51
Издание newsnn.ru пишет, что, по словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, с 2019 года специалисты компании провели больше трехсот экспертиз территориальных схем и составили модели перспективных объектов, схемы потоков по всем регионам России. В итоге была утверждена схема, в которую внесли только перспективные объекты. Их можно будет финансировать за счет средств РЭО и федерального бюджета. По словам главы Российского экологического оператора, в территориальные схемы внесли значительные изменения в части расчета объемов мусора, достижения требуемых показателей по снижению объема захоронения твердых коммунальных отходов. В федеральную схему включили 1240 объектов, включая четыреста девятнадцать - по обработке ТКО и двести сорок три - по компостированию. В системе создается блок мониторинга деятельности регоператоров, для чего компанией внесена информация более чем о миллионе контейнерных площадок и начат сбор данных о движении более пяти тысяч мусоровозов.
РЭО разработал информационную систему, которая включает три главных компонента. Это база данных, где на данный момент уже собирается восемьдесят процентов необходимой для ФГИС УТКО информации, аналитический модуль, который дает возможность производить требуемые расчеты и моделировать территориальные схемы, а также интерактивная карта с нанесенными и привязанными к точным координатам объектами обращения с отходами, на которой отмечены зоны деятельности региональных операторов, источники образования ТКО, схемы потоков и другие данные.
Инструменты, разработанные Российским экологическим оператором, позволяют создавать электронные модели территориальных схем в информационной системе, которые сразу будут внедрены во ФГИС УТКО. Программное обеспечение для разработки цифровых моделей терсхем предоставляется Российским экологическим оператором субъектам РФ на бесплатной основе. Также компания готова проводить такую работу со всеми заинтересованными российскими регионами. Актуализация электронных моделей обходится примерно в пять - десять миллионов рублей, поэтому такая поддержка со стороны РЭО обеспечивает значительную экономию средств бюджета.
Для всех регионов, региональных операторов и операторов объектов обращения с отходами в системе созданы личные кабинеты. В общей сложности к ней подключено сейчас больше двух тысяч пользователей.
Отдельно в системе представлены данные по субъектам, регоператорам и др. Пока ежемесячное внесение данных поставщиками информации осуществляется добровольно. После введения в эксплуатацию ФГИС УТКО данные нужно будет вносить в обязательном порядке.
ФГИС УТКО планируют ввести в эксплуатацию в первой половине текущего года. Данные из всех терсхем планируют ввести в систему до конца 2023 года, а также наполнить ее информацией, имеющейся у региональных операторов и собственников объектов инфраструктуры по обращению с ТКО. Одновременно с этим в РЭО разрабатывают новые инструменты мониторинга на основании данных облетов, видеонаблюдения, спутниковых снимков. Для анализа информации будут применяться нейронные сети, которые тоже разрабатываются.
В будущем инфраструктура ФГИС УТКО может быть применена для мониторинга ситуации в сфере обращения со всеми видами отходов. Для этого Российский экологический оператор подготовил поправки в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».