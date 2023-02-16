РЭО представит в Государственной думе интерактивную карту мусорной отрасли

Издание newsnn.ru пишет, что, по словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, с 2019 года специалисты компании провели больше трехсот экспертиз территориальных схем и составили модели перспективных объектов, схемы потоков по всем регионам России. В итоге была утверждена схема, в которую внесли только перспективные объекты. Их можно будет финансировать за счет средств РЭО и федерального бюджета. По словам главы Российского экологического оператора, в территориальные схемы внесли значительные изменения в части расчета объемов мусора, достижения требуемых показателей по снижению объема захоронения твердых коммунальных отходов. В федеральную схему включили 1240 объектов, включая четыреста девятнадцать - по обработке ТКО и двести сорок три - по компостированию. В системе создается блок мониторинга деятельности регоператоров, для чего компанией внесена информация более чем о миллионе контейнерных площадок и начат сбор данных о движении более пяти тысяч мусоровозов.