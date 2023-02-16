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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Разбитые окна и обломки на земле: последствия громкой ночи в Белгородской области

16 февраля 2023, 06:45
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

В Сети опубликовали фото последствий работы ПВО в Белгородской области

В ночь на 16 февраля система ПВО сработала над Ивнянским районом. Сообщалось, что никто не пострадал.
Сюжет
Обстрел

В Сети появились кадры с последствиями работы ПВО над Ивнянским районом в ночь на 16 февраля. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

В одном частном домовладении звуковой волной выбило окна. На земле белгородцы находят осколки сбитого объекта.

Фото: Telegram-канал «Белгород Молния»

14 февраля ВСУ обстреляли регион несколько раз. Под огнём оказались Вознесеновка, Новая Таволжанка и Муром в Шебекинском горокруге, село Устинка в Белгородском районе. Данных о пострадавших нет.

Днём ранее Белгородская область также была атакована. СМС-рассылку об обстреле получили жители Новой Таволжанки и Шебекино. Под огнём был и посёлок Красное.

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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Пво#Вячеслав Гладков#Наталья Корявых#Ивнянский район
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