Разбитые окна и обломки на земле: последствия громкой ночи в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:54
В Сети появились кадры с последствиями работы ПВО над Ивнянским районом в ночь на 16 февраля. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет.
В одном частном домовладении звуковой волной выбило окна. На земле белгородцы находят осколки сбитого объекта.
14 февраля ВСУ обстреляли регион несколько раз. Под огнём оказались Вознесеновка, Новая Таволжанка и Муром в Шебекинском горокруге, село Устинка в Белгородском районе. Данных о пострадавших нет.
Днём ранее Белгородская область также была атакована. СМС-рассылку об обстреле получили жители Новой Таволжанки и Шебекино. Под огнём был и посёлок Красное.