Растениеводство Белогорья готово к технологическому прорыву

В этом году тестировать инновационные и перспективные марки удобрений намерены несколько успешных сельхозпредприятий. Экспертом и партнёром для них в этой сфере выступает компания «ФосАгро-Белгород», один из ключевых поставщиков минеральных удобрений в регионе. «ФосАгро-Белгород» входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), которая обладает исчерпывающей базой знаний по всем вопросам, связанным с производством сельхозпродукции во всех природно-климатических зонах и на всех типах почв нашей страны.