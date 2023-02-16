Растениеводство Белогорья готово к технологическому прорыву

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В этом году тестировать инновационные и перспективные марки удобрений намерены несколько успешных сельхозпредприятий. Экспертом и партнёром для них в этой сфере выступает компания «ФосАгро-Белгород», один из ключевых поставщиков минеральных удобрений в регионе. «ФосАгро-Белгород» входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), которая обладает исчерпывающей базой знаний по всем вопросам, связанным с производством сельхозпродукции во всех природно-климатических зонах и на всех типах почв нашей страны.
Белгородские растениеводы уже достигли весомых успехов: в прошлом году они собрали рекордный урожай зерна — около 4 млн тонн. Но и это не предел.
Мы достигли хорошей урожайности: в пределах 70-80 ц/га по озимой пшенице, 35-40 ц/га на подсолнечнике. Но расчёты показывают, что резервы для роста ещё есть, и можно получать на наших полях до 100 ц/га на пшенице.
Евгений Иванов, директор ООО «Пчёлка»
Резервы для роста Евгений Иванов видит в оптимизации системы минерального питания. Поэтому в текущем году запланировал совместные опыты с «ФосАгро-Белгород» на разных сельхозкультурах.
Наше предприятие работает в Курской и Белгородской областях. Выращивает зерновые и технические культуры на площади 7000 га. С «ФосАгро-Белгород» мы сотрудничаем давно, покупаем удобрения. Довольны качеством — оно соответствует всем нормам и требованиям. В технологии, которую мы сейчас применяем, упор сделан на внесение макроэлементов. В ходе опытов планируем изучить эффективность при добавлении также мезоэлементов — серы и магния. А ещё, хотим оценить эффект от жидких комплексных удобрений (ЖКУ) ФосАгро в наших условиях.
Евгений Иванов
Руководитель хозяйства ИП Стрельцова Г.В. (Яковлевский горокруг) Илья Стрельцов уже заложил в этом году опыты с применением новых марок минеральных удобрений ФосАгро на озимой пшенице.
Наша задача — подобрать такую систему минерального питания, которая позволит получить наибольшую эффективность в наших условиях.
Илья Стрельцов
Фермерское хозяйство Стрельцовых на протяжении 20 лет выращивает озимую и яровую пшеницу, сахарную свёклу, подсолнечник, сою, площадь земли в обработке составляет 3000 га. На протяжении десяти лет аграрий отдаёт предпочтение «ФосАгро-Белгород» как надежному поставщику.
Мы покупаем удобрения у «ФосАгро-Белгород» как на весенние, так и на осенние подкормки. В целом довольны и самой компанией, и конкурентоспособными ценами. Также я знаю, что удобрения ФосАгро сертифицированы на соответствие национальному стандарту для продукции с улучшенными характеристиками. Соответственно и сельхозпродукция, выращенная на таких удобрениях, получается более высокого качества.
Илья Стрельцов
Новые марки удобрений планирует испытать и глава КФХ Владимир Ерошенко. Его хозяйство площадью 475 га находится в Грайворонском горокруге. Аграрий работает с 1994 года и в основном выращивает четыре культуры: озимую пшеницу, яровой ячмень, сою и подсолнечник. Как отметил Владимир Ерошенко, с «ФосАгро-Белгород» он сотрудничает примерно последние десять лет.
У компании «ФосАгро-Белгород» мы покупаем карбамид, аммиачную селитру, диаммофоску. Сейчас завезли новые удобрения, будем пробовать. Качество удобрений отличное, гранула сохраняется. Качество фасовки хорошее — влага не попадает. Даже можно под открытым небом хранить. А ещё нам удобно месторасположение складов — рядом с нашими полями.
Владимир Ерошенко
Удобрения ФосАгро для многих хозяйств сегодня являются прочной основой для получения стабильных урожаев. А ресурсы «ФосАгро-Белгород» позволяют планомерно увеличивать производственные показатели — с помощью точного подбора видов и дозировок внесения удобрений. На это направлен сервис компании — агрохимобследование почв. О том, как он работает, а также о новых марках минеральных удобрений аграриям рассказали на семинаре, который «ФосАгро-Белгород» провела в регионе накануне весенних полевых работ.
Вклад компании в развитие агротехнологий на семинаре отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Головков.
Компания «ФосАгро-Белгород» предлагает новые виды удобрений. Также она всячески способствует тому, чтобы развивалось сельское хозяйство и повышались урожаи в Белгородской области. Мы всё-таки достигнем к 2028 году увеличения в два раза валового сбора продукции и будем надеяться, что компания «ФосАгро-Белгород» внесёт свою лепту.
Андрей Головков
Генеральный директор «ФосАгро-Белгород» Алексей Шмелев поблагодарил участников семинара и пожелал всем аграриям успехов в достижении целей.
Уверен, что информация об эффективности систем минерального питания на основе удобрений ФосАгро, который мы делимся со своими партнёрами, будет полезна для хозяйств и поможет получить максимальный доход от вложенных усилий.
Алексей Шмелев
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