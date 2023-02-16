Пьяный белгородец на «Жигулях» настойчиво уступал дорогу ГИБДД возле пивного магазина

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Октябрьском Белгородского района водитель пьяным сел за руль. Чтобы это скрыть, он настойчиво уступал дорогу всем, даже сотрудникам ДПС. Их внимание нарушитель привлёк, пока пытался выехать со стоянки около пивного магазина.
Правоохранители решили, что мужчина чувствует себя за рулём не слишком уверенно. Они побеседовали с 54-летним белгородцем и выяснили, что за руль он сел выпившим. Проведённое в дальнейшем медосвидетельствование только подтвердило подозрения автоинспекторов. Доза алкоголя в крови жителя региона в восемь раз превысила норму.
Более того, его и ранее привлекали к ответственности за подобные нарушения. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии. Машину могут конфисковать.