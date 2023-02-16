Пьяный белгородец на «Жигулях» настойчиво уступал дорогу ГИБДД возле пивного магазина

Правоохранители решили, что мужчина чувствует себя за рулём не слишком уверенно. Они побеседовали с 54-летним белгородцем и выяснили, что за руль он сел выпившим. Проведённое в дальнейшем медосвидетельствование только подтвердило подозрения автоинспекторов. Доза алкоголя в крови жителя региона в восемь раз превысила норму.