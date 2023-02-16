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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Прокуратура внесла представление мэру Старого Оскола Чеснокову за небезопасные дороги

16 февраля 2023, 09:14
Фото: 1MI
В Старом Осколе обнаружили необорудованные пешеходные переходы вблизи школ и детских садов. Главе муниципалитета поручили устранить нарушения, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Жители Старооскольского горокруга пожаловались на небезопасные дороги около детских учреждений. Прокуратура провела проверку и подтвердила нарушения.

Так, на дорогах местами нет ни разметки, ни дорожных знаков. Требования к установке светофоров, разметке «зебра» и искусственным неровностям рядом с детскими садами и школами на пешеходных переходах также не соблюдены.

Главе Старооскольского округа Андрею Чеснокову внесли представление с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении. Ситуацию контролирует прокуратура.

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#Ася Дугнист#Прокуратура#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Дети#Образовательные учреждения#Безопасность#Город
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