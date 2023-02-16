Прокуратура внесла представление мэру Старого Оскола Чеснокову за небезопасные дороги

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Жители Старооскольского горокруга пожаловались на небезопасные дороги около детских учреждений. Прокуратура провела проверку и подтвердила нарушения.
Так, на дорогах местами нет ни разметки, ни дорожных знаков. Требования к установке светофоров, разметке «зебра» и искусственным неровностям рядом с детскими садами и школами на пешеходных переходах также не соблюдены.
Главе Старооскольского округа Андрею Чеснокову внесли представление с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении. Ситуацию контролирует прокуратура.