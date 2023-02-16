Проблемный детский городок в парке Победы в Белгороде по-настоящему закрыли

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Как выяснилось, детский городок в парке Победы закрыт ещё с прошлого года — из соображений безопасности. После того, как в Сети появились фотографии происходившего на площадке, битого стекла, кирпича и плитки, контроль за ней усилили.
Как сообщили в администрации города, детский городок осмотрела комиссия: по итогам решили, что откроют его только после реконструкции.
Площадка огорожена, доступ запрещён. Но люди заходят внутрь, игнорируя предупреждения и оставляя после себя мусор.
мэрия Белгорода
Теперь полицейские и муниципальная стража во время патрулирования обращают особое внимание на детский городок около «Ленты» и его состояние.
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для проведения реконструкции. Сроки не уточняются.