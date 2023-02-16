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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Проблемный детский городок в парке Победы в Белгороде по-настоящему закрыли

16 февраля 2023, 06:37
Фото: администрация Белгорода

Детский городок в центре Белгорода взяли под особый контроль

За детской площадкой в парке Победы усилили контроль. В администрации пожаловались на горожан, которые игнорировали запреты и мусорили на территории.

Как выяснилось, детский городок в парке Победы закрыт ещё с прошлого года — из соображений безопасности. После того, как в Сети появились фотографии происходившего на площадке, битого стекла, кирпича и плитки, контроль за ней усилили.

Как сообщили в администрации города, детский городок осмотрела комиссия: по итогам решили, что откроют его только после реконструкции.

Площадка огорожена, доступ запрещён. Но люди заходят внутрь, игнорируя предупреждения и оставляя после себя мусор.
мэрия Белгорода

Теперь полицейские и муниципальная стража во время патрулирования обращают особое внимание на детский городок около «Ленты» и его состояние.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для проведения реконструкции. Сроки не уточняются.

Кирпич и битое стекло: как выглядит проблемная детская площадка в центре Белгорода
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#Новости Белгорода#Белгород#Город#Детский городок#Детская площадка#Ася Дугнист#Парк Победы
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