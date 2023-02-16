При обстреле села Шебекинского горокруга мужчина получил лёгкую контузию

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Вечером 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один из жителей получил лёгкую контузию, его обследовали врачи, но от госпитализации мужчина отказался.
Кроме того, повреждения были зафиксированы в нескольких зданиях.
Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области