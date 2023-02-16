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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

При обстреле села Шебекинского горокруга мужчина получил лёгкую контузию

16 февраля 2023, 16:02
ВСУ обстреляли село Вознесеновка, сообщил глава региона.
Сюжет
Обстрел

Вечером 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один из жителей получил лёгкую контузию, его обследовали врачи, но от госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в нескольких зданиях.

Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На помощь пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу могут дать 500 млн рублей
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пострадавший#Спецоперация#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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