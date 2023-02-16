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Порядка 200 многоквартирных домов отремонтируют в 2024 году в Белгородской области

16 февраля 2023, 04:40
Фото: 1MI
Капитальный ремонт проведут в домах 21 населённого пункта региона.

Планами на будущий год поделился губернатор области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Известно, что ремонт домов в регионе проведут за счёт средств Фонда капитального ремонта.

Ремонтные работы проведут в домах Белгорода, Алексеевки, Борисовки, Валуек, Вейделевки, Волоконовки, Грайворона, Губкина, Ивни, Красной Яруги, Нового Оскола, Старого Оскола, Прохоровки, Ракитного, Чернянки, Строителя, Шебекино, а также в домах Белгородского, Корочанского и Красногвардейского районов. Точные адреса, где планируется ремонт, можно посмотреть по ссылке.

В следующем году жители также будут участвовать в общественной приёмке после капремонта, где отметят все недочёты, допущенные строителями.

Оставим тот механизм, который уже, я надеюсь, полюбился жителям Белгородской области. Я сейчас имею в виду, что сдача многоквартирного дома обязательно проходит в виде общественного приёма. С моей точки зрения, именно такой формат позволяет улучшить качество сдаваемого жилья, уйти от многочисленных претензий, которые мы иногда видим по окончании того или иного вида работ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Мкд#Общество#Строительство#Капремонт многоэтажек#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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