Порядка 200 многоквартирных домов отремонтируют в 2024 году в Белгородской области

Ремонтные работы проведут в домах Белгорода, Алексеевки, Борисовки, Валуек, Вейделевки, Волоконовки, Грайворона, Губкина, Ивни, Красной Яруги, Нового Оскола, Старого Оскола, Прохоровки, Ракитного, Чернянки, Строителя, Шебекино, а также в домах Белгородского, Корочанского и Красногвардейского районов. Точные адреса, где планируется ремонт, можно посмотреть по ссылке.