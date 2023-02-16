Под обстрел ВСУ попало село в Белгородском районе

Сегодня, 16 февраля, обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Устинка Белгородского района. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что пострадавших при обстреле нет, но есть повреждения в нескольких жилых домах.