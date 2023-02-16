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Published Сегодня, 17:20

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Updated Сегодня, 17:22

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородском районе

16 февраля 2023, 17:20
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Сегодня, 16 февраля, обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Устинка Белгородского района. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что пострадавших при обстреле нет, но есть повреждения в нескольких жилых домах.

Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова

Напомним, что этим вечером под обстрел с украинской стороны также попало село Вознесеновка Шебекинского горокруга. Один мужчина получил лёгкую контузию, но от госпитализации отказался.

При обстреле села Шебекинского горокруга был ранен мужчина
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#Обстрел ВСУ#Повреждения#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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