Под обстрел ВСУ попало село в Белгородском районе

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Сегодня, 16 февраля, обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Устинка Белгородского района. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что пострадавших при обстреле нет, но есть повреждения в нескольких жилых домах.
Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что этим вечером под обстрел с украинской стороны также попало село Вознесеновка Шебекинского горокруга. Один мужчина получил лёгкую контузию, но от госпитализации отказался.