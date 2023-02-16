На поддержку семейных ферм в Белгородской области выделили почти 60 млн рублей

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В регионе стартовал конкурс грантов для поддержки сельскохозяйственных кооперативов и семейных ферм. Заявки можно подать до 16 марта. Документы необходимо направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.
На поддержку кооперативов выделили 70 млн рублей, на семейные фермы — 59,7 млн рублей.
В апреле 2022 года сообщалось о выделении 106 млн рублей на семейные фермы и агростартапы — 48 и 58 млн рублей соответственно. Приоритетным направлением тогда назвали овощеводство из-за повышенного спроса.
Тогда же в Белгороде овощи за месяц подорожали на 58%. Наиболее ощутимым рост цен был на капусту и репчатый лук. Последний стал дороже на целых 111%.