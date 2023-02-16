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На поддержку семейных ферм в Белгородской области выделили почти 60 млн рублей

16 февраля 2023, 09:37
Фото: 1MI
В регионе стартовал конкурс для поддержки тех, кто задействован в сфере сельского хозяйства, сообщили в региональном правительстве. Гранты направят на поддержку с/х кооперативов и семейных ферм.

В регионе стартовал конкурс грантов для поддержки сельскохозяйственных кооперативов и семейных ферм. Заявки можно подать до 16 марта. Документы необходимо направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

На поддержку кооперативов выделили 70 млн рублей, на семейные фермы — 59,7 млн рублей.

В апреле 2022 года сообщалось о выделении 106 млн рублей на семейные фермы и агростартапы — 48 и 58 млн рублей соответственно. Приоритетным направлением тогда назвали овощеводство из-за повышенного спроса.

Тогда же в Белгороде овощи за месяц подорожали на 58%. Наиболее ощутимым рост цен был на капусту и репчатый лук. Последний стал дороже на целых 111%.

В Белгородской области выделят 106 млн рублей на семейные фермы и агростартапы
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Сельское хозяйство#Экономика#Семейные фермы#Гранты#Сельскохозяйственные кооперативы
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