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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Мужчина погиб после столкновения Lada и Mazda в Белгородской области

16 февраля 2023, 12:01
Фото: УГИБДД по Белгородской области
ДТП случилось в Красногвардейском районе. Ещё две аварии с пострадавшими зафиксировали в Старом Осколе. Сводкой за минувший день поделились в региональном управлении ГИБДД.

В Белгородской области 15 февраля в ДТП погиб 39-летний водитель. Это произошло утром в Красногвардейском районе на 55-м км автодороги Новый Оскол — Большая Ивановка — Стрелецкое между сёлами Казацкое и Сорокино.

По предварительным данным ГИБДД, 50-летний автомобилист на Mazda СХ–5 выехал на встречную полосу, где его иномарка столкнулась с Lada Kalina. За рулём отечественного авто был 39-летний мужчина. Он погиб от полученных травм.

Ещё две аварии с пострадавшими произошли накануне в Старом Осколе. Около полуночи на проспекте Губкина 21-летний водитель «девятки» наехал на 20-летнего пешехода — он переходил дорогу на красный сигнал светофора. Парень получил травмы, но помощь медиков ему не потребовалась.

Уже утром на Фабричном проезде столкнулись две Lada Priora. Водитель первой превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречку. Оба автомобилиста остались целы, но пассажир второй Lada травмирован.

В Белгородской области погиб пассажир легковушки после ДТП с иномаркой
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Старый Оскол#Красногвардейский район#Смертельное ДТП#Происшествия#Авария#Погиб человек#Пострадавшие
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