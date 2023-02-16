Мужчина погиб после столкновения Lada и Mazda в Белгородской области

Ещё две аварии с пострадавшими произошли накануне в Старом Осколе. Около полуночи на проспекте Губкина 21-летний водитель «девятки» наехал на 20-летнего пешехода — он переходил дорогу на красный сигнал светофора. Парень получил травмы, но помощь медиков ему не потребовалась.