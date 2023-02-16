Мужчина погиб после столкновения Lada и Mazda в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Белгородской области 15 февраля в ДТП погиб 39-летний водитель. Это произошло утром в Красногвардейском районе на 55-м км автодороги Новый Оскол — Большая Ивановка — Стрелецкое между сёлами Казацкое и Сорокино.
По предварительным данным ГИБДД, 50-летний автомобилист на Mazda СХ–5 выехал на встречную полосу, где его иномарка столкнулась с Lada Kalina. За рулём отечественного авто был 39-летний мужчина. Он погиб от полученных травм.
Ещё две аварии с пострадавшими произошли накануне в Старом Осколе. Около полуночи на проспекте Губкина 21-летний водитель «девятки» наехал на 20-летнего пешехода — он переходил дорогу на красный сигнал светофора. Парень получил травмы, но помощь медиков ему не потребовалась.
Уже утром на Фабричном проезде столкнулись две Lada Priora. Водитель первой превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречку. Оба автомобилиста остались целы, но пассажир второй Lada травмирован.