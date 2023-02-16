Компания из Ярославля привезёт в Белгород «лежачих полицейских»

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство закупило искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские»). Поставщиком выступила компания из Ярославля «Мегаполис». Сумма контракта составила 791 тысячу рублей. Всего поставят 400 штук основных элементов и 80 — краевых.
Основной и краевой элементы будут состоять из одной части, каждая из которых геометрически совместима друг с другом и имеет отверстия для крепления к покрытию дороги. Для обеспечения видимости в тёмное время суток на поверхность «лежачих полицейских» нанесут световозвращающие элементы, ориентированные по направлению движения транспортных средств.
Товар поставят до 28 февраля на ул. Серафимовича, 82 в Белгороде.
Напомним, ранее Белгорблагоустройство купило автобус с 22 посадочными местами для перевозки людей.