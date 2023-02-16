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Компания из Ярославля привезёт в Белгород «лежачих полицейских»

16 февраля 2023, 14:12
Фото: 1MI
Заказчиком выступило Белгорблагоустройство. Всего на поставку оборудования потратили 791 тысячу рублей. «Лежачие полицейские» будут со световозвращающими элементами.

Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство закупило искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские»). Поставщиком выступила компания из Ярославля «Мегаполис». Сумма контракта составила 791 тысячу рублей. Всего поставят 400 штук основных элементов и 80 — краевых.

Основной и краевой элементы будут состоять из одной части, каждая из которых геометрически совместима друг с другом и имеет отверстия для крепления к покрытию дороги. Для обеспечения видимости в тёмное время суток на поверхность «лежачих полицейских» нанесут световозвращающие элементы, ориентированные по направлению движения транспортных средств.

Товар поставят до 28 февраля на ул. Серафимовича, 82 в Белгороде.

Напомним, ранее Белгорблагоустройство купило автобус с 22 посадочными местами для перевозки людей.

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#Лежачие полицейские#Закупка#Белгорблагоустройство#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Кристина Семенчук
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