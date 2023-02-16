Компания из Ярославля привезёт в Белгород «лежачих полицейских»

Основной и краевой элементы будут состоять из одной части, каждая из которых геометрически совместима друг с другом и имеет отверстия для крепления к покрытию дороги. Для обеспечения видимости в тёмное время суток на поверхность «лежачих полицейских» нанесут световозвращающие элементы, ориентированные по направлению движения транспортных средств.