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Posted Сегодня, 19:39

Published Сегодня, 19:39

Modified Сегодня, 19:41

Updated Сегодня, 19:41

Когда эвакуированным белгородцам выдадут новое жильё?

16 февраля 2023, 19:39
Фото: 1MI
Губернатор ответил жителям сёл Середа и Журавлёвка, что расселение по новым квартирам уже началось.
Сюжет
СВО

Белгородцы уже долгое время живут в гостиницах, потому что их дома находятся под регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Жители уже устали от этого и хотят переехать в свои новые дома, ведь для этого президент страны и выделял региону 9,4 млрд рублей.

Глава региона успокоил людей и отметил, что переселение уже началось.

Процесс начался. Единственное, что одновременно выдать новое жильё для 2 000 семей – невозможно. Я надеюсь, вы это понимаете. Большая часть денег уже находится в нашем распоряжении.
Вячеслав Гладков,  губернатор Белгородской области.

Например, четыре семьи из села Журавлёвка сегодня уже осмотрели свои будущие квартиры, которые соответствуют размерам их прошлого жилья.

На территории ЖК создана вся необходимая инфраструктура: современная школа, магазины и кафе, зоны для занятия спортом и прогулок. Школа в этом районе имеет особую ценность, потому что она работает по проекту «Сириуса». В этом образовательном учреждении действует много развивающих направлений для учеников, она одна из лучших в Черноземье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Видео: 1MI
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