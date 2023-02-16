Когда эвакуированным белгородцам выдадут новое жильё?

Белгородцы уже долгое время живут в гостиницах, потому что их дома находятся под регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Жители уже устали от этого и хотят переехать в свои новые дома, ведь для этого президент страны и выделял региону 9,4 млрд рублей.