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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Как заработать на своей кошке: «усатые» методы россиян

16 февраля 2023, 14:57
Фото: Ася Дугнист / Bel.ru

Белгородцы пытаются заработать в Сети на продаже кошачьих усов

Обратила внимание на необычные товары редакция «Орелtimes». Хозяева собирают опавшие «вибриссы» своих животных и выставляют на продажу. Как оказалось, объявления о продаже кошачьих усов публиковали и белгородцы.

Если ваша кошка не очень фотогенична или вы не хотите тратить время на участие в выставках с целью получить призы, можно заработать на питомце гораздо проще.

Как выяснилось, некоторые хозяева теперь не выбрасывают выпавшие кошачьи усы (вибриссы), а подбирают ракурс, фотографируют и выставляют на продажу. Главное, чтобы они у животного выпадали самостоятельно и не от болезни.

Так, в Орле продавец с «Авито» просит за 14 выпавших усов у беспородных кошек 500 рублей.

«Борцам за права усов просьба не беспокоиться и не беспокоить меня тупыми вопросами. Куда применять — придумайте, пожалуйста, сами», — пишет автор объявления.

Белгородцы тоже продают кошачьи усы, причём по более высокой цене. Например, один ус «породистой шотландской кошки» стоит 1000 рублей. То, что он ровный, без заломов и пятен, как указывает продавец — хорошо, конечно, но дороговато. Даже за 8 см. Интересно, что состояние уса отмечено как «новое».

Селянам на жизнь нужно не так много, а котов в округе больше, поэтому в Великомихайловке Новооскольского округа цены на усы демократичнее. 10 штук можно приобрести за 400 рублей, шесть — за 200. Даже маленький контейнер в подарок дадут.

Как оказалось, кошачьи усы некоторые используют в качестве расходного материала для аппликаций и картин. Это действительно распространённая практика.

А обновление вибриссов для котов — нормально. Если животное не болеет и усы выпали сами, скоро появятся новые. В противном случае стоит обратиться к ветеринару.

Фото: Авито
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Белгород#Орёл#Домашние животные#Кошка#Кошачьи усы#Общество
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