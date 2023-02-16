Как заработать на своей кошке: «усатые» методы россиян

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Если ваша кошка не очень фотогенична или вы не хотите тратить время на участие в выставках с целью получить призы, можно заработать на питомце гораздо проще.
Как выяснилось, некоторые хозяева теперь не выбрасывают выпавшие кошачьи усы (вибриссы), а подбирают ракурс, фотографируют и выставляют на продажу. Главное, чтобы они у животного выпадали самостоятельно и не от болезни.
Так, в Орле продавец с «Авито» просит за 14 выпавших усов у беспородных кошек 500 рублей.
«Борцам за права усов просьба не беспокоиться и не беспокоить меня тупыми вопросами. Куда применять — придумайте, пожалуйста, сами», — пишет автор объявления.
Белгородцы тоже продают кошачьи усы, причём по более высокой цене. Например, один ус «породистой шотландской кошки» стоит 1000 рублей. То, что он ровный, без заломов и пятен, как указывает продавец — хорошо, конечно, но дороговато. Даже за 8 см. Интересно, что состояние уса отмечено как «новое».
Селянам на жизнь нужно не так много, а котов в округе больше, поэтому в Великомихайловке Новооскольского округа цены на усы демократичнее. 10 штук можно приобрести за 400 рублей, шесть — за 200. Даже маленький контейнер в подарок дадут.
Как оказалось, кошачьи усы некоторые используют в качестве расходного материала для аппликаций и картин. Это действительно распространённая практика.
А обновление вибриссов для котов — нормально. Если животное не болеет и усы выпали сами, скоро появятся новые. В противном случае стоит обратиться к ветеринару.