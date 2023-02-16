Как заработать на своей кошке: «усатые» методы россиян

Белгородцы тоже продают кошачьи усы, причём по более высокой цене. Например, один ус «породистой шотландской кошки» стоит 1000 рублей. То, что он ровный, без заломов и пятен, как указывает продавец — хорошо, конечно, но дороговато. Даже за 8 см. Интересно, что состояние уса отмечено как «новое».