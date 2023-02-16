Как менялась стоимость жилья в новостройках Белгорода после начала СВО

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года в Белгороде средняя стоимость «квадрата» в новостройках составляла 94 550 рублей. В апреле и мае цена выросла до 106-105 тысяч рублей. Затем произошёл спад до 96 505 рублей. Минимум зафиксировали в сентябре. Тогда средняя стоимость «квадрата» составила 85 181 рубль. Далее вновь цены поползли вверх. В декабре стоимость составила 124 180 рублей, а в январе 2023 года – 121 960 рублей.