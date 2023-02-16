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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:42

Как менялась стоимость жилья в новостройках Белгорода после начала СВО

16 февраля 2023, 11:19
Фото: 1MI

После спада стоимость жилья в новостройках Белгорода снова пошла вверх

При этом по сравнению с началом 2022 года цены выросли. Это касается не только областного центра, но и Старого Оскола.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений,  в январе 2022 года в Белгороде средняя стоимость «квадрата» в новостройках составляла 94 550 рублей. В апреле и мае цена выросла до 106-105 тысяч рублей. Затем произошёл спад до 96 505 рублей. Минимум зафиксировали в сентябре. Тогда средняя стоимость «квадрата» составила 85 181 рубль. Далее вновь цены поползли вверх. В декабре стоимость составила 124 180 рублей, а в январе 2023 года – 121 960 рублей.

Что касается Старого Оскола, в начале прошлого года за «квадрат» жилья в новостройке просили 78 600 рублей. Затем цена начала расти. Максимум зафиксировали в октябре – 92 333 рубля. В январе 2023 года за квадратный метр просили 94 156 рублей. На таком же уровне держатся цены и в других населённых пунктах Белгородской области.

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