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Иоанн объяснил суть соглашения между митрополией и белгородским минобразования

16 февраля 2023, 07:42
Фото: 1MI
Белгородских священников решили привлекать в том числе к «Разговорам о важном» в школах. Митрополит Иоанн объяснил Telegram-каналу «Подъём», что обучать детей религии не планируется. При этом вопрос о зарплатах священникам за участие в таких занятиях пока не обсуждался.
Сюжет
Школы

На этой неделе стало известно, что белгородское министерство образования и митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. В беседе с изданием «Подъём» митрополит Иоанн объяснил его суть.

Так, священнослужителей в том числе планируют привлекать для участия в «Разговорах о важном». При этом речи об обучении религии не идёт — для этого есть воскресные школы, подчеркнул Иоанн.

Программа будет примерно такой же, как в «Основах православной культуры». Детей хотят ознакомить с «мировоззрением нашего народа, с таким основополагающим моментом, как православие как государствообразующая религия, культурообразующая религия», заявил митрополит.

По словам Иоанна, на уроках «Разговоры о важном» должны формировать любовь к Родине.

Именно любовь, потому что патриотизм — это уже за кого-то. И, соответственно, воспитать на образах святых, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской, наших будущих защитников Отечества.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Вопрос зарплат за участие священников в занятиях пока не обсуждался, подчеркнул митрополит.

Напомним, что минобразования и митрополия договорились проводить совместные мероприятия, а священников будут приглашать не только на «Разговоры о важном», но и на родительские собрания.

На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
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#Белгородская область#Иоанн#Школы#Общество#Образование#Школьники#Священники#Наталья Корявых#Разговор о важном
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