Иоанн объяснил суть соглашения между митрополией и белгородским минобразования

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
На этой неделе стало известно, что белгородское министерство образования и митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. В беседе с изданием «Подъём» митрополит Иоанн объяснил его суть.
Так, священнослужителей в том числе планируют привлекать для участия в «Разговорах о важном». При этом речи об обучении религии не идёт — для этого есть воскресные школы, подчеркнул Иоанн.
Программа будет примерно такой же, как в «Основах православной культуры». Детей хотят ознакомить с «мировоззрением нашего народа, с таким основополагающим моментом, как православие как государствообразующая религия, культурообразующая религия», заявил митрополит.
По словам Иоанна, на уроках «Разговоры о важном» должны формировать любовь к Родине.
Именно любовь, потому что патриотизм — это уже за кого-то. И, соответственно, воспитать на образах святых, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской, наших будущих защитников Отечества.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Вопрос зарплат за участие священников в занятиях пока не обсуждался, подчеркнул митрополит.
Напомним, что минобразования и митрополия договорились проводить совместные мероприятия, а священников будут приглашать не только на «Разговоры о важном», но и на родительские собрания.