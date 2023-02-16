Иоанн объяснил суть соглашения между митрополией и белгородским минобразования

Белгородских священников решили привлекать в том числе к «Разговорам о важном» в школах. Митрополит Иоанн объяснил Telegram-каналу «Подъём», что обучать детей религии не планируется. При этом вопрос о зарплатах священникам за участие в таких занятиях пока не обсуждался.

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