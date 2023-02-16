Есть ли справочные, где говорят, в каком госпитале лежит белгородский военный?

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что не может узнать, где сейчас находится её мобилизованный сын. В Минобороны сообщили, что военнослужащий лежит в госпитале Белгорода, но в каком — неизвестно.
Глава региона отметил, что таких справочных нет, но посоветовал места, куда можно обратиться за помощью в данной ситуации.
Официальных таких справочных нет, потому что всё-таки речь идёт о военнослужащих, закон их защищает. Но Вы можете обратиться к региональному руководителю Совета безопасности Евгению Воробьёву, к моему советнику Олегу Мантулину или в центр оказания содействия семьям военнослужащих, они есть в каждом муниципальном образовании.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области