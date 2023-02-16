Есть ли справочные, где говорят, в каком госпитале лежит белгородский военный?

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что не может узнать, где сейчас находится её мобилизованный сын. В Минобороны сообщили, что военнослужащий лежит в госпитале Белгорода, но в каком — неизвестно.