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Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Есть ли справочные, где говорят, в каком госпитале лежит белгородский военный?

16 февраля 2023, 18:44
Фото: 1MI

В Белгородской области нет справочных с информацией, в каком госпитале лежит военный

Жительница региона не может найти своего мобилизованного сына, поэтому в прямом эфире задала вопрос губернатору про возможные справочные.
Сюжет
Военные

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что не может узнать, где сейчас находится её мобилизованный сын. В Минобороны сообщили, что военнослужащий лежит в госпитале Белгорода, но в каком — неизвестно.

Глава региона отметил, что таких справочных нет, но посоветовал места, куда можно обратиться за помощью в данной ситуации.

Официальных таких справочных нет, потому что всё-таки речь идёт о военнослужащих, закон их защищает. Но Вы можете обратиться к региональному руководителю Совета безопасности Евгению Воробьёву, к моему советнику Олегу Мантулину или в центр оказания содействия семьям военнослужащих, они есть в каждом муниципальном образовании.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Госпиталь#Справочная#Военные#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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