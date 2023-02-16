Эксперты отмечают рост уровня поддержки "Единой России" в обществе

Он отметил, что основным фактором является высокий рейтинг президента Путина. К тому же важную роль играет поддержка избирателями спецоперации на Украине. Ведь именно «Единая Россия» в огромной степени вовлечена в деятельность по поддержке российских военных, защищающих страну в зоне СВО. Также учитывается уровень помощи, которую предоставляют семьям мобилизованных, военнослужащих и в целом стране, преодолевающей трудности из-за санкций Запада. Наконец, это работа губернаторов, большинство из которых тоже связаны с ЕР.