Эксперты отмечают рост уровня поддержки "Единой России" в обществе

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Как заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, важная задача партии состоит в том, чтобы создать фракцию политического большинства в каждом представительном органе, где планируются выборы. Об этом информирует rostovgazeta.ru
В частности, Перминов напомнил, что «Единая Россия» — партия общей судьбы и потому год за годом проходит все испытания вместе с согражданами. Каждый мандат партии является абсолютной ценностью. Партийцы неизменно стремятся обеспечить динамичное развитие для своей страны и создать образ будущего, который оправдает ожидания избирателей.
Перминов также напомнил, что в рамках отбора кандидатов на осенние выборы «Единая Россия» запланировала традиционное предварительное голосование. Оно пройдет в конце мая, в том числе и в новых регионах.
Как рассказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки «Единой России» за год увеличился более чем на 10% и достиг 50-51%. Деятельность партии нашла поддержку у представителей всех возрастных групп.
Прочные позиции партии продиктованы множеством разных факторов, объяснил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Он отметил, что основным фактором является высокий рейтинг президента Путина. К тому же важную роль играет поддержка избирателями спецоперации на Украине. Ведь именно «Единая Россия» в огромной степени вовлечена в деятельность по поддержке российских военных, защищающих страну в зоне СВО. Также учитывается уровень помощи, которую предоставляют семьям мобилизованных, военнослужащих и в целом стране, преодолевающей трудности из-за санкций Запада. Наконец, это работа губернаторов, большинство из которых тоже связаны с ЕР.
По мнению Данилина, уже очевидно, что «Единая Россия» станет победителем всех кампаний, где примет участие, даже в традиционно сложных или новых регионах. Об этом информирует сайт ER.RU.
Политолог выразил уверенность, что партия ЕР проявит себя лучше всех. А та партия, которая придет к финишу второй в четырех новых регионах, сможет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране, подытожил эксперт.