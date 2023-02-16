Детям из Белгородской области предложили летний отдых в воронежских лагерях

«Уверен, дети обоих регионов смогут быстро подружиться в атмосфере гостеприимства и заботы. Если такая помощь нужна белгородцам, мы обязательно её окажем — конечно же, без ущерба летним планам воронежских ребят», — отметил глава соседнего региона.