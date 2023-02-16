Детям из Белгородской области предложили летний отдых в воронежских лагерях

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Власти соседней Воронежской области предложили белгородцам помощь с организацией летнего отдыха в детских лагерях. Губернатор Александр Гусев поручил связаться с коллегами из Белгородской области по указанному вопросу.
Как подчеркнул Гусев, Белгородчина ежедневно страдает от обстрелов, а ситуация остаётся непростой. С его слов, в связи с этим Воронежская область готова принять большее количество детей, благодаря проекту быстровозводимых лагерей.
«Уверен, дети обоих регионов смогут быстро подружиться в атмосфере гостеприимства и заботы. Если такая помощь нужна белгородцам, мы обязательно её окажем — конечно же, без ущерба летним планам воронежских ребят», — отметил глава соседнего региона.
Ранее сообщалось, что детей из белгородского приграничья отправили в оздоровительный лагерь в Подмосковье. 13 февраля туда уехали первые 70 человек.
Также стало известно, что белгородские подростки смогут пройти реабилитацию вместе с детьми из ЛДНР в Крыму.