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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Детям из Белгородской области предложили летний отдых в воронежских лагерях

16 февраля 2023, 13:04
Фото: 1MI
Соседний регион готов оказать поддержку Белгородской области. С предложением выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Сюжет
Дети

Власти соседней Воронежской области предложили белгородцам помощь с организацией летнего отдыха в детских лагерях. Губернатор Александр Гусев поручил связаться с коллегами из Белгородской области по указанному вопросу.

Как подчеркнул Гусев, Белгородчина ежедневно страдает от обстрелов, а ситуация остаётся непростой. С его слов, в связи с этим Воронежская область готова принять большее количество детей, благодаря проекту быстровозводимых лагерей.

«Уверен, дети обоих регионов смогут быстро подружиться в атмосфере гостеприимства и заботы. Если такая помощь нужна белгородцам, мы обязательно её окажем — конечно же, без ущерба летним планам воронежских ребят», — отметил глава соседнего региона.

Ранее сообщалось, что детей из белгородского приграничья отправили в оздоровительный лагерь в Подмосковье. 13 февраля туда уехали первые 70 человек.

Также стало известно, что белгородские подростки смогут пройти реабилитацию вместе с детьми из ЛДНР в Крыму.

Детей из белгородского приграничья отправили в оздоровительный лагерь в Подмосковье
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Воронежская область#Дети#Общество#Детский лагерь#Летний отдых#Александр Гусев
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