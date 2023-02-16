«Дети СВО», очередные проблемы с ТВ в Белгороде и три памятные даты: итоги дня

Уточняется, что законопроект рамочный, поэтому его могут принять как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ранее в стране присваивали статус «Дети войны» тем, кто был ребёнком во время Великой Отечественной. Новый статус предлагается вводить по аналогии.