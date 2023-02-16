«Дети СВО», очередные проблемы с ТВ в Белгороде и три памятные даты: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
«Дети СВО»
В Госдуме предложили присваивать статус «Дети СВО» юным белгородцам. Соответствующий законопроект представили в ЛДПР. Предлагается рассмотреть возможность давать такой статус детям из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также детям из «приграничных районов соседних областей, например, Курской и Белгородской».
Уточняется, что законопроект рамочный, поэтому его могут принять как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ранее в стране присваивали статус «Дети войны» тем, кто был ребёнком во время Великой Отечественной. Новый статус предлагается вводить по аналогии.
Проблемы с телевидением
Белгородцев предупредили о новых проблемах с телесигналом. Помехи обещают в период с 11:13 до 13:06 с 21 февраля по 16 марта. Длиться они будут от нескольких секунд до 12 минут.
В областном радиотелевизионном передающем центре объяснили, что сложности связаны с сезонным явлением, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала. Решить проблему можно простым выключением и включением телевизора.
Памятные даты
В Белгородской области учредили три новые памятные даты. Их закрепили в ходе заседания в областной думе.
Речь идёт в том числе о 6 января — дне образования региона. Также появился День ветеранов боевых действий — 1 июля. Утвердили и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков — 5 августа.