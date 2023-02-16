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Бобрицкий покинул пост гендиректора УК «Приосколье»

16 февраля 2023, 15:17
Фото: Олег Харсеев / "Коммерсантъ"
Его место заняла Наталья Коломыцева, которая ранее была исполнительным директором по правовому обеспечению ООО «УК „Приосколье“». Геннадий Бобрицкий занимал свой пост с 2013 года, пишет «Коммерсантъ».

Геннадий Бобрицкий покинул пост гендиректора ООО «УК „Приосколье“». Его место заняла Наталья Коломыцева, которая ранее была исполнительным директором по правовому обеспечению компании.

Коломыцева исполняет обязанности гендиректора с 10 февраля текущего года, следует из данных ЕГРЮЛ. Что касается Бобрицкого, в своей должности он работал с 2013 года.

По итогам 2022 года холдинг «Приосколье» занял третью строчку рейтинга крупнейших производителей птицы в России. Предприятие зарегистрировано в Белгородском районе в 2009 году. Геннадию Бобрицкому принадлежит 75% в УК компании.

Ранее Бобрицкий занял 16-е место в списке богатейших людей Белгородской области. Общая сумма его активов на тот момент превышала 1,9 млрд рублей. Помимо этого, предприниматель занимал 26-е место в списке самых влиятельных людей региона.

В «Приосколье» назначили исполняющего обязанности директора
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#Белгородская область#Белгородский район#Приосколье#Гендиректор#Пост#Наталья Корявых#Экономика#Геннадий бобрицкий
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