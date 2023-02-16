Бобрицкий покинул пост гендиректора УК «Приосколье»

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Геннадий Бобрицкий покинул пост гендиректора ООО «УК „Приосколье“». Его место заняла Наталья Коломыцева, которая ранее была исполнительным директором по правовому обеспечению компании.
Коломыцева исполняет обязанности гендиректора с 10 февраля текущего года, следует из данных ЕГРЮЛ. Что касается Бобрицкого, в своей должности он работал с 2013 года.
По итогам 2022 года холдинг «Приосколье» занял третью строчку рейтинга крупнейших производителей птицы в России. Предприятие зарегистрировано в Белгородском районе в 2009 году. Геннадию Бобрицкому принадлежит 75% в УК компании.