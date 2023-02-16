Белгородские компании и физлица жалуются на сложности участия в суде из-за обстрелов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Представители компаний из Белгородской области жалуются на сложности очного участия в судебных заседаниях. Связывают это белгородцы с обстрелами на территориях.
Однако в судах такие аргументы по ряду причин отклоняют, в том числе из-за возможности прислать документы в электронном виде либо нанять местного представителя, который явился бы на заседание. Ни того, ни другого представители компаний не делают. В частности, речь идёт о банкротных и гражданских разбирательствах.
Например, такая ситуация произошла с компанией «Консом Плюс», которая зарегистрирована в Старом Осколе. Город под обстрелы ВСУ ранее не попадал. Арбитражный суд Центрального округа отказал белгородцам в восстановлении срока подачи кассационной жалобы на решение о взыскании 125 тыс. рублей в пользу контрагента.
В компании отмечали, что вместе с сотрудниками они были вынуждены покинуть Белгородскую область с 24 февраля 2022 года. Помимо этого, представители фирмы напомнили о действующем «жёлтом» уровне опасности. Однако как это помешало направить жалобу суду в электронном виде, в компании не обосновали.
Есть и другие примеры. Арбитражный суд Воронежской области ранее отложил заседание по делу о банкротстве физлица, отбывающего наказание в валуйской колонии. Представитель физлица отметил, что не может связаться с подзащитным для уточнения его позиции, так как «почтовая корреспонденция не доставляется в ИК №7 УФСИН по Белгородской области, а телефонная связь отсутствует в связи с повреждениями» из-за обстрелов.
При этом в судах общей юрисдикции довод о том, что обстрелы мешают участвовать в заседаниях, практически не используется. Однако в одном уголовном деле о пьяной поездке без водительских прав подсудимый говорил о том, что ему надо было вывезти родных из-под огня ВСУ. При этом на тот момент ни обстрела, ни семьи в машине не было.