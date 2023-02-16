Белгородские компании и физлица жалуются на сложности участия в суде из-за обстрелов

При этом в судах общей юрисдикции довод о том, что обстрелы мешают участвовать в заседаниях, практически не используется. Однако в одном уголовном деле о пьяной поездке без водительских прав подсудимый говорил о том, что ему надо было вывезти родных из-под огня ВСУ. При этом на тот момент ни обстрела, ни семьи в машине не было.