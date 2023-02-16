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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга

16 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Речь идёт о посёлке Герцевский. Изначально он входил в состав Ракитянского района.

В ходе заседания областной думы 16 февраля член комитета думы по социальной политике Сергей Балашов сообщил, что Ракитянский район выступил с инициативой исключить посёлок Герцевский из состава Дмитриевского сельского поселения. Согласно сведениям генерального плана Яковлевского горокруга и кадастрового учёта территории посёлок входит в границы горокруга.

В то же время упоминание соответствующего населённого пункта в документальном планировании как Яковлевского, так и Ракитянского района отсутствует. Фактически посёлка не существует. На данной территории находится лишь несколько полуразрушенных объектов недвижимости. Граждане на территории не проживают.
Сергей Балашов

Для проведения дальнейшей процедуры упразднения посёлка его предложили исключить из состава Дмитриевского поселения и отнести к Яковлевскому горокругу. Предложение депутаты поддержали.

 

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#Депутаты#Белгородская облдума#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Ракитянский район#Алина Харина
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