Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга

В ходе заседания областной думы 16 февраля член комитета думы по социальной политике Сергей Балашов сообщил, что Ракитянский район выступил с инициативой исключить посёлок Герцевский из состава Дмитриевского сельского поселения. Согласно сведениям генерального плана Яковлевского горокруга и кадастрового учёта территории посёлок входит в границы горокруга.