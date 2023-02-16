Белгородец выставил на продажу лодку за 780 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
На «Авито» появилось объявление о продаже лодки RIB Skyboat. Стоимость водного транспорта продавец оценил в 780 тыс. рублей. Лодка была выпущена в 2016 году.
Длина транспорта — 4,6 м, а ширина — 2,1 м. Одновременно в лодке может вместиться шесть человек. Мощность мотора составляет 40 л. с.
В описании к объявлению указано, что лодка находится в хорошем состоянии, её пробег составляет 79 часов.
Напомним, что летом прошлого года на сайте объявлений продавали алюминиевый катер за 950 тыс. рублей. Судно можно было эксплуатировать на мелководье. В последний раз катер выходил на воду в октябре 2016 года. Продавец был готов обменять водный транспорт на снегоход.