Белгородец выставил на продажу лодку за 780 тыс. рублей

Напомним, что летом прошлого года на сайте объявлений продавали алюминиевый катер за 950 тыс. рублей. Судно можно было эксплуатировать на мелководье. В последний раз катер выходил на воду в октябре 2016 года. Продавец был готов обменять водный транспорт на снегоход.