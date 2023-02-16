Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Белгородец выставил на продажу лодку за 780 тыс. рублей

16 февраля 2023, 08:04
Фото: Авито
Эта лодка марки Skyboat 2016 года выпуска. Пробег транспорта составляет 79 часов.
Сюжет
Роскошь

На «Авито» появилось объявление о продаже лодки RIB Skyboat. Стоимость водного транспорта продавец оценил в 780 тыс. рублей. Лодка была выпущена в 2016 году.

Длина транспорта — 4,6 м, а ширина — 2,1 м. Одновременно в лодке может вместиться шесть человек. Мощность мотора составляет 40 л. с.

В описании к объявлению указано, что лодка находится в хорошем состоянии, её пробег составляет 79 часов.

Фото: Авито

Напомним, что летом прошлого года на сайте объявлений продавали алюминиевый катер за 950 тыс. рублей. Судно можно было эксплуатировать на мелководье. В последний раз катер выходил на воду в октябре 2016 года. Продавец был готов обменять водный транспорт на снегоход.

Читайте также:
В Белгороде продают катер за 950 тыс. рублейВ Белгородской области продают прогулочный катер за 850 тыс. рублейВстречающему солдат мальчику Лёше дали «порулить» полицейским катером
#Алина Харина#Катер#Продажи#Объявление#Авито#Общество#Роскошь#Белгородская область
Подпишитесь
В Белгороде открыли новый комплекс в память о погибших воинах-афганцах
Сегодня, 08:31
Разбитые окна и обломки на земле: последствия громкой ночи в Белгородской области
Сегодня, 06:45
Часть жителей Журавлёвки и Нехотеевки отказываются от новых домов
Вчера, 20:35
Растениеводство Белогорья готово к технологическому прорыву
Сегодня, 06:00
Иоанн объяснил суть соглашения между митрополией и белгородским минобразования
Сегодня, 07:42
Проблемный детский городок в парке Победы в Белгороде по-настоящему закрыли
Сегодня, 06:37