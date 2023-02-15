Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летие под Белгородом

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В Яковлевском горокруге со 100-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Саввичну Садовую. Живёт пенсионерка в селе Гостищево.
В военное время она была медиком. Родной дом женщина покинула на 1418 дней.
Судьбу этой женщины не измерить привычной мерой. В грозные сороковые ей довелось спасать мир. Это она надела шинель и сапоги, взяла медицинскую сумку и на долгие 1418 дней и ночей покинула родной дом. Трудно найти слова, достойные того подвига, что эта хрупкая девушка совершала на войне ежедневно.
Олег Медведев
В 2018 году Марии Саввичне присвоили звание «Почётный гражданин Яковлевского горокруга».
10 февраля со 100-летием поздравили Марию Тимофееву из Шебекинского горокруга. На территории Белгородской области пенсионерка живёт последние восемь лет, а до этого она успела побывать в разных городах и даже дважды сменила страны.
А 7 февраля 105-летие отметил ветеран войны из Белгородского района Григорий Осминко. В то же время в январе вековой юбилей отпраздновали три жительницы региона. Они живут в Белгороде и Грайворонском горокруге.