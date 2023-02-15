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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летие под Белгородом

15 февраля 2023, 14:49
Фото: страница Олега Медведева в ВК
15 февраля 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Саввичне Садовой. Живёт женщина в Яковлевском горокруге. О её судьбе рассказал глава муниципалитета Олег Медведев.

В Яковлевском горокруге со 100-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Саввичну Садовую. Живёт пенсионерка в селе Гостищево.

В военное время она была медиком. Родной дом женщина покинула на 1418 дней.

Судьбу этой женщины не измерить привычной мерой. В грозные сороковые ей довелось спасать мир. Это она надела шинель и сапоги, взяла медицинскую сумку и на долгие 1418 дней и ночей покинула родной дом. Трудно найти слова, достойные того подвига, что эта хрупкая девушка совершала на войне ежедневно.
Олег Медведев

В 2018 году Марии Саввичне присвоили звание «Почётный гражданин Яковлевского горокруга».

10 февраля со 100-летием поздравили Марию Тимофееву из Шебекинского горокруга. На территории Белгородской области пенсионерка живёт последние восемь лет, а до этого она успела побывать в разных городах и даже дважды сменила страны.

А 7 февраля 105-летие отметил ветеран войны из Белгородского района Григорий Осминко. В то же время в январе вековой юбилей отпраздновали три жительницы региона. Они живут в Белгороде и Грайворонском горокруге.

Фото: страница Олега Медведева ВК
Белгородке-путешественнице исполнилось 100 лет
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Яковлевский горокруг#Белгород#Общество#Юбилей#Ветеран#100 лет
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