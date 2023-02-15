В февральские праздники парковки в Белгороде будут бесплатными

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
В выходные и праздничные дни с 23 по 26 февраля парковки в Белгороде будут бесплатными. Автомобилисты смогут свободно оставлять машины на парковках вдоль дорог.
Мэр Валентин Демидов отметил, что послабление не касается платных плоскостных парковок. Они будут работать в обычном режиме.
В Белгороде пять таких парковок: возле Сбербанка на Гражданском проспекте, в районе ж/д вокзала, городской больницы № 2, а также на ул. Победы, 69 и Народном бульваре, 70, уточнил градоначальник.