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В февральские праздники парковки в Белгороде будут бесплатными

15 февраля 2023, 15:01
Фото: 1MI
С 23 по 26 февраля парковаться в областном центре можно бесплатно. Однако, как рассказал мэр города, это не касается плоскостных парковок, которых в городе всего пять.

В выходные и праздничные дни с 23 по 26 февраля парковки в Белгороде будут бесплатными. Автомобилисты смогут свободно оставлять машины на парковках вдоль дорог.

Мэр Валентин Демидов отметил, что послабление не касается платных плоскостных парковок. Они будут работать в обычном режиме.

В Белгороде пять таких парковок: возле Сбербанка на Гражданском проспекте, в районе ж/д вокзала, городской больницы № 2, а также на ул. Победы, 69 и Народном бульваре, 70, уточнил градоначальник.

Две парковки в Белгороде изменили режим работы
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#Парковка#Плоскостная парковка#Бесплатная стоянка#Февральские праздники#Выходные#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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