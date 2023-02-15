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В Белгородской области ремонт зданий центров занятости обойдётся в 288 млн рублей

15 февраля 2023, 13:33
Фото: 1MI
В планах привести офисы к единому стилю, установить вывески и поставить новое оборудование. Кто займётся ремонтом Центра — в материале «Бел.Ру».

В Центрах занятости Белгородской области выполнят ремонт, поставят новое оборудование и приведут офисы к единому фирменному стилю. Контракт на выполнение работ был заключён с белгородской компанией ООО «Стройуниверсал». Организация была зарегистрирована в 2005 году. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Вера Чербаева.

В перечень работ входит ремонт зданий с установкой вывесок и навигаций. Также планируется привести к единому стилю мобильные офисы, заменить мебель, установить систему видеонаблюдения и систему оценки качества и электронной очереди. Кроме того, подрядчик поставит оборудование для ВКС и интерактивные панели.

Цена контракта — 288 321 500 рублей. Договор был заключен 8 февраля 2023 года. Работы должны были начать не позднее десяти дней с даты заключения контракта. Срок завершения - до 20 декабря 2023 года.

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#Центр занятости#Ремонт#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Алина Харина
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