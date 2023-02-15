В Белгородской области ремонт зданий центров занятости обойдётся в 288 млн рублей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Центрах занятости Белгородской области выполнят ремонт, поставят новое оборудование и приведут офисы к единому фирменному стилю. Контракт на выполнение работ был заключён с белгородской компанией ООО «Стройуниверсал». Организация была зарегистрирована в 2005 году. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Вера Чербаева.
В перечень работ входит ремонт зданий с установкой вывесок и навигаций. Также планируется привести к единому стилю мобильные офисы, заменить мебель, установить систему видеонаблюдения и систему оценки качества и электронной очереди. Кроме того, подрядчик поставит оборудование для ВКС и интерактивные панели.
Цена контракта — 288 321 500 рублей. Договор был заключен 8 февраля 2023 года. Работы должны были начать не позднее десяти дней с даты заключения контракта. Срок завершения - до 20 декабря 2023 года.