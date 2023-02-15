В Белгородской области ремонт зданий центров занятости обойдётся в 288 млн рублей

В перечень работ входит ремонт зданий с установкой вывесок и навигаций. Также планируется привести к единому стилю мобильные офисы, заменить мебель, установить систему видеонаблюдения и систему оценки качества и электронной очереди. Кроме того, подрядчик поставит оборудование для ВКС и интерактивные панели.