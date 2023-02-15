В Белгородской области потратят 4 млн рублей на муляжи дорожных камер

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области разместило закупку на поставку муляжей радара камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Известно, что заказчик планирует приобрести 66 муляжей камер. Для повышения бдительности белгородских водителей управление дорожного хозяйства готово потратить 4 818 000 рублей из областного бюджета.
Согласно документам, муляжи камер должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска. Муляж должен имитировать корпус комплекса фотовидеофиксации «Кордон М4», который применяют в Белгородской области для фиксации нарушений ПДД. Конструкция должна размещаться на стойках, консольных и рамных опорах или на опорах стационарного электрического освещения.
Отметим, что поставщика определят 28 февраля в ходе электронного аукциона. Муляжи исполнитель контракта должен доставить в Белгород в течение семи рабочих дней с даты заключения контракта.