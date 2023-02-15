В Белгородской области потратят 4 млн рублей на муляжи дорожных камер

Согласно документам, муляжи камер должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска. Муляж должен имитировать корпус комплекса фотовидеофиксации «Кордон М4», который применяют в Белгородской области для фиксации нарушений ПДД. Конструкция должна размещаться на стойках, консольных и рамных опорах или на опорах стационарного электрического освещения.