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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 08:11

В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки

15 февраля 2023, 07:39
Фото: официальный сайт спа-салона "Сантай"
спа-салон в Белгороде
Спа-салон прокомментировал «Бел.Ру» ситуацию с якобы побегом массажистки из Белгорода: по мнению руководства заведения, распространяемая в сети информация про скандал на сексуальной почве может быть запущена конкурентами.

Ранее в сети распространилась информация о том, что в одном из спа-салонов Белгорода якобы случился секс-скандал: сбежавший после предложения перейти на интим пенсионер задел отказом работавшую там массажистку, из-за чего та расстроилась и решила сбежать в Москву. Также сообщалось, что руководство салона обратилось в полицию — чтобы те помогли найти тайку, в которую вложили 200 тыс. рублей.

«Бел.Ру» удалось выяснить, что речь шла о спа-салоне «Сантай». Там нам сообщили, что никакого скандала не было, тем более на сексуальной почве.

В нашем салоне не произошло никакого скандала, бывшая сотрудница решила уехать в другой салон в Москву, имея на это полное право согласно трудовому законодательству РФ. Мы расторгли с ней трудовой договор.
спа-салон «Сантай»

По данным руководства заведения, в полицию они действительно обращались — чтобы зафиксировать отсутствие работника на рабочем месте. Как «Бел.РУ» сообщили в пресс-службе УМВД, обращение было: но в полицию не Белгорода, как мы предполагали изначально, а в областную.

Руководство салона обратилось в УМВД по Белгородской области с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения сотрудницы.
пресс-служба УМВД

В салоне также подчеркнули, что никаких интим-услуг их сотрудники не оказывали и не оказывают. Вместо этого в заведении можно заказать проведение балийского и тайского спа-уходов, сеанс с кедровой бочкой, скрабирование, обёртывание тела маской.

Всё, что распространяют на данный момент в сети про наш салон — это фейки, не имеющие никакого официального подтверждения. Возможно, это происки конкурентов. Надеемся, что наши постоянные клиенты не поверят в эту ложь.
спа-салон «Сантай»

Своих сотрудников спа-салон набирает через специальное агентство в Москве: оно специализируется на подборе «высококвалифицированных специалистов для спа-салонов по всей России». В «Сантае» отметили, что девушку никто не разыскивает и она имеет полное право перейти на работу в любое другое место.

Что произошло с тайской массажисткой в Белгороде?
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