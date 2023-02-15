В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки

Ранее в сети распространилась информация о том, что в одном из спа-салонов Белгорода якобы случился секс-скандал: сбежавший после предложения перейти на интим пенсионер задел отказом работавшую там массажистку, из-за чего та расстроилась и решила сбежать в Москву. Также сообщалось, что руководство салона обратилось в полицию — чтобы те помогли найти тайку, в которую вложили 200 тыс. рублей.