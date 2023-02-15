В белгородские школы вернутся сухпайки

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
С 20 февраля часть белгородских школьников, которые находятся на дистанционном обучении, вновь начнут получать сухие пайки в полном объёме. Первоначально это коснётся учеников средних и старших классов — с 5 по 11. После к ним должны присоединиться и начальные классы, но дата пока неизвестно.
Как объяснил глава региона, для выдачи сухпайков школьникам с 1 по 4 класс, Белгородской области нужно разрешение правительства РФ. А разрешения пока нет.
Их питание идёт из федерального бюджета — без решения правительства мы это сделать (выдать сухпайки, — прим.ред.) не имеем права. Этот вопрос у нас находится на постоянном контроле. В контакте с Министерством просвещения и правительством. Надеемся на решение в ближайшие день-два.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков выразил надежду, что к понедельнику, 20 февраля, придут документы из Москвы и младшим классам тоже смогут выдавать пайки одновременно с остальными школьниками.
Напомним, ранее губернатор пообещал, что в феврале сухпайки вернутся ко всем школьникам, которые сейчас обучаются дистанционно. Но после ещё полмесяца было затишье.