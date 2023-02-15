В белгородские школы вернутся сухпайки

С 20 февраля часть белгородских школьников, которые находятся на дистанционном обучении, вновь начнут получать сухие пайки в полном объёме. Первоначально это коснётся учеников средних и старших классов — с 5 по 11. После к ним должны присоединиться и начальные классы, но дата пока неизвестно.