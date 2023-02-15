В Белгороде планируют открыть сквер в честь бойцов ПВО

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Жительница Белгорода Наталья предложила сделать сквер на пустыре по улице Королёва, заверив, что жители сами выйдут на субботник. Идею белгородки озвучил мэр Валентин Демидов в ходе прямой линии 14 февраля.
Градоначальник объяснил, что сделать сквер именно на этом пустыре не получится, так как под землёй проходят сети водоснабжения и водоотведения. Водоканал не даст разрешение на строительство или посадку деревьев в указанном месте.
Но оказалось, что жители города уже не раз предлагали построить такой сквер. Теперь в администрации ищут место для него, а также подбирают варианты эскизных проектов.
Мы работаем над этим вопросом. С подобными просьбами белгородцы уже обращались в мэрию. Сейчас подбираем локацию и варианты эскизных проектов. Безусловно, всё предварительно обсудим с жителями.
Валентин Демидов
В Белгороде ранее обсуждали идею мурала в честь бойцов ПВО. Предлагалось нарисовать богатыря, который закрывает щитом город от летящих ракет. Однако не все горожане оценили концепцию.