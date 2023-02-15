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Сроки ввода в эксплуатацию школы в Старом Осколе снова перенесли

15 февраля 2023, 08:14
Фото: 1MI
Образовательный комплекс в квартале ИЖС «Северный» сдадут не раньше весны этого года. Чиновники назвали новую дату ввода в эксплуатацию объекта. Стройку планируют завершить до 31 мая 2023-го. Задержка связана с установкой дополнительных свай.

Это третья дата переноса завершения работ. Изначально школу должны были возвести еще до 1 октября 2022 года, потом речь шла о 31 марта 2023 года.

На сегодня здание готово всего на 77 процентов. Темпы строительства низкие. До сих пор продолжается отделка и внутренних помещений, и фасада с кровлей, монтаж инженерных сетей. Далеко до благоустройства прилегающей территории.

Что касается образовательного объекта-близнеца в другом квартале ИЖС — «Пушкарские дачи», то здесь школа почти завершена.

С нового учебного года в Старом Осколе откроется еще одна академия — «Детства». Она на 100 мест, в сентябре здесь за парты сядут в том числе 30 первоклассников. Здание достроено и оборудовано. Подрядчики устраняют мелкие недочеты.

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#Татьяна Панарина#Строительство школы#Задержка#Перенос сроков#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
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