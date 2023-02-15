Сроки ввода в эксплуатацию школы в Старом Осколе снова перенесли

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Это третья дата переноса завершения работ. Изначально школу должны были возвести еще до 1 октября 2022 года, потом речь шла о 31 марта 2023 года.
На сегодня здание готово всего на 77 процентов. Темпы строительства низкие. До сих пор продолжается отделка и внутренних помещений, и фасада с кровлей, монтаж инженерных сетей. Далеко до благоустройства прилегающей территории.
Что касается образовательного объекта-близнеца в другом квартале ИЖС — «Пушкарские дачи», то здесь школа почти завершена.
С нового учебного года в Старом Осколе откроется еще одна академия — «Детства». Она на 100 мест, в сентябре здесь за парты сядут в том числе 30 первоклассников. Здание достроено и оборудовано. Подрядчики устраняют мелкие недочеты.