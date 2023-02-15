Совфед и Госдума проведут внеплановое заседание после обращения Владимира Путина

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
22 февраля Совет Федерации и Госдума проведут внеплановое заседание. Оно состоится после послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое пройдёт 21 февраля.
Как стало известно РИА «Новости» от сенатора Вячеслава Тимченко, заседание посвящено принятию законов по правовой интеграции новых регионов России. Речь о присоединённых ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ осенью 2022 года.
Президент же в своём выступлении сделает акцент на спецоперации на Украине, развитии экономики и социальной сферы. На мероприятии, вероятно, будут присутствовать участники боевых действий. Об окончательном решении Кремля пока не сообщалось.