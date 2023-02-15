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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Совфед и Госдума проведут внеплановое заседание после обращения Владимира Путина

15 февраля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Заседание состоится 22 февраля. Днём ранее президент выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщают «Новые известия».

22 февраля Совет Федерации и Госдума проведут внеплановое заседание. Оно состоится после послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое пройдёт 21 февраля.

Как стало известно РИА «Новости» от сенатора Вячеслава Тимченко, заседание посвящено принятию законов по правовой интеграции новых регионов России. Речь о присоединённых ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ осенью 2022 года.

Президент же в своём выступлении сделает акцент на спецоперации на Украине, развитии экономики и социальной сферы. На мероприятии, вероятно, будут присутствовать участники боевых действий. Об окончательном решении Кремля пока не сообщалось.

Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию
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#Наталья Корявых#Владимир Путин#Общество#Спецоперация#Федеральное Собрание#Госдума#Совет Федерации#Послание
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