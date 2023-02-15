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Published Сегодня, 15:30

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Сквер в честь бойцов ПВО в Белгороде, изменения на дорогах и «побег»: итоги дня

15 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Белгороде может появиться сквер в честь бойцов ПВО, на дорогах в городе ожидаются изменения, а в спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки.

Сквер бойцов ПВО

В Белгороде планируют открытие сквера в честь бойцов ПВО. Пока власти ищут подходящее место и подбирают эскизы.

Со слов мэра Валентина Демидова, белгородцы уже выдвигали подобное предложение. Выбранные локацию и эскизы градоначальник пообещал обсудить с горожанами в обязательном порядке.

В Белгороде планируют открыть сквер в честь бойцов ПВО
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Изменения на дорогах

На дорогах в областном центре ожидаются изменения. С малой Богданки сделают выезд на главную магистраль после капитального ремонта. Появится он около троллейбусного депо.

На пересечении улиц Волчанской, Победы и Белгородского полка установят новый светофор для снижения аварийности.

На улице Губкина обновят дорожное покрытие. На участке около остановки возле сборного пункта военкомата уберут лежачих полицейских и установят светофор. Около дома № 16в появится новая остановка со светофором и пешеходным переходом.

Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
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«Побег» из спа-салона

В спа-салоне «Сантай» прокомментировали ситуацию с «побегом» тайской массажистки. Там сообщили, что никакого скандала не было, тем более на сексуальной почве. Сотрудница салона захотела перейти на другую работу, никто её не искал.

Со слов представителей организации, массажистка решила устроиться в другой салон в Москве, и у неё на это есть полное право. Они уверены, что историю попросту раздули конкуренты.

 

В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Итоги дня#Общество#Город#Сквер#Пво#Спа-салон#Валентин Демидов
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