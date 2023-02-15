Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Путин в режиме ВКС откроет новый медицинский центр в Белгородской области

15 февраля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Открытие новых объектов 15 февраля также пройдёт в Мелитополе, Саратовской, Липецкой областях и Кабардино-Балкарии. Владимир Путин в формате видео-конференц-связи поучаствует в церемонии, сообщает ТАСС.

Владимир Путин примет участие в открытии медицинского центра в Белгородской области по ВКС. Медучреждения 15 февраля также откроют в Мелитополе, Саратовской, Липецкой областях, Красноярском крае и Кабардино-Балкарии.

В Мелитополе амбулаторию откроют после оперативной реконструкции, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После этого врио губернатора Запорожской области даст комментарии.

С докладом выступит министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также комментариями поделятся губернаторы указанных регионов. 

Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию
Узнать подробнее
Читайте также:
Строительство новой амбулатории под Белгородом обойдётся в 72 млн рублейПациенты больниц ЛНР пройдут плановое лечение в Белгородской областиБольницу в Белгородской области затопило из-за неотремонтированной крыши
#Белгородская область#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Медицина#Амбулатория#Больницы#Открытие#Наталья Корявых#Медицинский центр
Подпишитесь
Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате
Сегодня, 10:16
В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки
Сегодня, 07:39
Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
Сегодня, 08:51
Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья
Сегодня, 11:10
Белгородэнерго обеспечило дополнительной мощностью завод сыров в Прохоровке
Сегодня, 12:55
Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания
Сегодня, 12:09