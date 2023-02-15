Путин в режиме ВКС откроет новый медицинский центр в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Владимир Путин примет участие в открытии медицинского центра в Белгородской области по ВКС. Медучреждения 15 февраля также откроют в Мелитополе, Саратовской, Липецкой областях, Красноярском крае и Кабардино-Балкарии.
В Мелитополе амбулаторию откроют после оперативной реконструкции, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После этого врио губернатора Запорожской области даст комментарии.
С докладом выступит министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также комментариями поделятся губернаторы указанных регионов.