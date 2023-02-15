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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Путин принял участие в открытии инфекционного центра в Старом Осколе

15 февраля 2023, 15:27
Фото: трансляция телеканала Россия 24
Новый объект здравоохранения открыли в Белгородской области сегодня, 15 февраля.

В режиме ВКС Владимир Путин принял участие в открытии инфекционного центра в Старом Осколе. Президенту доложили, что центр оснащён диагностическим и реанимационным отделением. Помощь в инфекционном центре будут оказывать не только пациентам с ковидом, но и пациентам с другими заболеваниями. Сейчас в медучреждении развёрнуто 120 коек. Максимально в условиях пандемии в центре можно развернуть 330 коек.

Во время эфира Владимир Путин поинтересовался у губернатора Вячеслава Гладкова, как в области решается проблема с нехваткой медперсонала. Губернатор сообщил, что для медперсонала в регионе покупают квартиры. На эти цели было выделено 1,6 млрд рублей.

Ранее у нас было порядка 1200 вакансий врачей и порядка 1500 вакансий среднего персонала. На 1 января 2023 года количество вакансий сократилось до 120. Это не только за счёт жилья. Мы смогли изменить программу профобучения в колледжах, запустили медклассы.
Вячеслав Гладков

Кроме того, президент спросил, как оказывается медпомощь жителям, покинувшим места проживания в связи со спецоперацией.

У нас две категории людей: жители ЛДНР и Украины, а также жители из приграничья. За всеми ПВР закреплены главы и главврачи. Еженедельно встречаемся с главврачами и обсуждаем текущие моменты.
Владимир Путин
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#Алина Харина#Инфекционный центр#Общество#Эксклюзив#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Владимир Путин
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