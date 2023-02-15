В режиме ВКС Владимир Путин принял участие в открытии инфекционного центра в Старом Осколе. Президенту доложили, что центр оснащён диагностическим и реанимационным отделением. Помощь в инфекционном центре будут оказывать не только пациентам с ковидом, но и пациентам с другими заболеваниями. Сейчас в медучреждении развёрнуто 120 коек. Максимально в условиях пандемии в центре можно развернуть 330 коек.