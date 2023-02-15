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Published Сегодня, 06:40

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Протекающая крыша не даёт спокойно жить старооскольцам

15 февраля 2023, 06:40
Фото: Галина Жукова / страница губернатора в соцсети

В Старом Осколе из-за протекающей крыши загорелся электрощиток в подъезде

Жители многоэтажного дома в Старом Осколе не один год просят починить протекающую крышу. На днях из-за протечки произошло короткое замыкание, рассказала жительница дома.

Дом по проспекту Комсомольский, 33 построили в восьмидесятых годах. С тех пор крышу ни разу не ремонтировали. Весной прошлого года она начала протекать так сильно, что затопило два этажа.

Жительница дома Галина в комментариях на странице губернатора написала, что 14 февраля вода с крыши залила щиток на лестничной площадке. Произошло короткое замыкание и возгорание. Жители дома остались без света. Оказалось, что ливнёвки не почистили.

Капремонт дома запланирован на 2025–2027 гг. В 2021 году жители подписали протокол о переносе работ на более ранний срок. Кроме того, на свою проблему они жаловались в соцсетях и обращались в администрацию. Но крышу не отремонтировали.

Представители Фонда ЖКХ ответили женщине, что в документах есть недочёты. Перенос капремонта возможен после того, как администрация горокруга предоставит в министерство ЖКХ исправленный пакет документов. Однако администрация пока этого не сделала. Управляющая организация «Свердлова-жильё» также не спешит решать проблему.

Жительница дома опасается, что весной их дом опять может затопить или произойдёт очередное короткое замыкание. Она просит перенести сроки капремонта. Начальник управления жилнадзора Михаил Бредихин обещал передать замечания в управляющую организацию.

Вода в подвале и протекающая крыша: белгородцы жалуются на состояние двух домов
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#Крыша#Текущая крыша#Электрощиток#Короткое замыкание#Возгорание#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#ЖКХ#Михаил Бредихин
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