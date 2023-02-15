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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Пропавшего молодого белгородца нашли мёртвым

15 февраля 2023, 07:03
Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
Житель Белгорода пропал без вести 12 февраля. На его поиски бросили силы полиции и волонтёров. Через два дня добровольцы отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели парня.

О том, что 29-летний Александр пропал без вести в полдень 12 февраля, стало известно из ориентировок поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что парень был в футболке и шортах, несмотря на холод.

Вечером 13 февраля на пересечении улиц Генерала Апанасенко и Лесная волонтёры собрались для поисков белгородца. К ним присоединились полицейские. Поиски проходили в лесной местности.

Вечером 14 февраля в комментариях к ориентировке сообщили, что белгородца нашли мёртвым. Об обстоятельствах трагедии пока ничего не известно.

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