Пропавшего молодого белгородца нашли мёртвым

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
О том, что 29-летний Александр пропал без вести в полдень 12 февраля, стало известно из ориентировок поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что парень был в футболке и шортах, несмотря на холод.
Вечером 13 февраля на пересечении улиц Генерала Апанасенко и Лесная волонтёры собрались для поисков белгородца. К ним присоединились полицейские. Поиски проходили в лесной местности.
Вечером 14 февраля в комментариях к ориентировке сообщили, что белгородца нашли мёртвым. Об обстоятельствах трагедии пока ничего не известно.