Продавшая алкоголь подростку белгородка пыталась избавиться от наказания взяткой

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В октябре 2022 года продавец продуктового магазина продала подростку алкоголь. Это заметили полицейские, патрулировавшие сектор. В отношении женщины начали составлять протокол.
Продавцу пришла идея предложить сотруднице полиции взятку, чтобы избежать наказания. Инспектор отказалась от предложения и предупредила об уголовной ответственности. О произошедшем она сообщила начальству.
Установлено, что продавец всё же положила 25 тысяч рублей в бардачок служебного полицейского автомобиля. Деньги она взяла из кассы.
Дело в отношении белгородки передали в суд. За дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) 43-летней женщине грозит до восьми лет лишения свободы.