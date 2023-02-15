Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Продавшая алкоголь подростку белгородка пыталась избавиться от наказания взяткой

15 февраля 2023, 07:45
Фото: 1MI
Продавца в Белгородском районе обвиняют в даче взятки полицейскому. Как сообщили в региональном следкоме, женщина продала алкоголь несовершеннолетнему и пыталась избежать наказания. Деньги для взятки она взяла из кассы и оставила их в перчаточном ящике полицейского авто.
Сюжет
Взятка

В октябре 2022 года продавец продуктового магазина продала подростку алкоголь. Это заметили полицейские, патрулировавшие сектор. В отношении женщины начали составлять протокол.

Продавцу пришла идея предложить сотруднице полиции взятку, чтобы избежать наказания. Инспектор отказалась от предложения и предупредила об уголовной ответственности. О произошедшем она сообщила начальству.

Установлено, что продавец всё же положила 25 тысяч рублей в бардачок служебного полицейского автомобиля. Деньги она взяла из кассы.

Дело в отношении белгородки передали в суд. За дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) 43-летней женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

С преподавателя юринститута в Белгороде взыскали полученные взяткой деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взяткиВ Белгороде экс-полицейского заставили вернуть взятки на 240 тыс. рублейДвоих белгородцев осудили за посредничество во взятках на 1,7 млн рублей
#Взятка#Продавец#Подросток#Алкоголь#Полицейский#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район
Подпишитесь
Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате
Сегодня, 10:16
В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки
Сегодня, 07:39
Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
Сегодня, 08:51
Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья
Сегодня, 11:10
Белгородэнерго обеспечило дополнительной мощностью завод сыров в Прохоровке
Сегодня, 12:55
Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания
Сегодня, 12:09