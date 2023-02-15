Продавшая алкоголь подростку белгородка пыталась избавиться от наказания взяткой

Продавца в Белгородском районе обвиняют в даче взятки полицейскому. Как сообщили в региональном следкоме, женщина продала алкоголь несовершеннолетнему и пыталась избежать наказания. Деньги для взятки она взяла из кассы и оставила их в перчаточном ящике полицейского авто.

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