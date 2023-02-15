Потери и приобретения: как изменился состав белгородского «Салюта»

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:53
Стало известно об изменениях в составе белгородского «Салюта». Вратарь Андрей Травкин и защитник Юрий Пустовитенко покинули футбольный клуб. Вместе с тем в команду пришли Степан Суриков и Андрей Демченко.
Защитник Юрий Пустовитенко продолжит карьеру в московском «Торпедо-2». К белгородской команде он присоединился в августе 2022 года. С того времени футболист сыграл четыре матча и забил один гол.
Ушёл и вратарь Андрей Травкин, который был в составе с 2021 года. За этот срок он сыграл за «Салют» две игры во Второй лиге и одну в Кубке России.
Вместе с тем 21-летний полузащитник Степан Суриков вновь вернулся в «Салют» из казанского «Рубина». До этого молодой человек играл за белгородскую команду в 11 матчах.
Состав ФК «Салют» пополнил и 29-летний Андрей Демченко. Защитник ранее выигрывал Вторую лигу с песчанокопской «Чайкой», выступал в Первой лиге. Играл в составе «Афипса», ФК «Рязань» и саратовского «Сокола». Первую часть сезона футболист провёл в омском «Иртыше».
В конце минувшего года стало известно, что белгородский «Салют» больше двух месяцев задерживал зарплаты. Однако спустя время футбольный клуб отчитался о том, что погасил долги перед игроками, тренерским штабом, сотрудниками.
В начале января сообщалось, что «Салют» покинули четверо игроков, а также спортивный директор Олег Сергеев. Контракты расторгли по обоюдному согласию сторон.