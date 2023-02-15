Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Потери и приобретения: как изменился состав белгородского «Салюта»

15 февраля 2023, 06:13
Фото: 1MI

В белгородском «Салюте» рассказали об изменениях в составе

Вратарь Андрей Травкин и защитник Юрий Пустовитенко покинули состав футбольного клуба. При этом в команду пришли Степан Суриков и Андрей Демченко, сообщили в группе «Салюта» в соцсети.
Сюжет
Футбол

Стало известно об изменениях в составе белгородского «Салюта». Вратарь Андрей Травкин и защитник Юрий Пустовитенко покинули футбольный клуб. Вместе с тем в команду пришли Степан Суриков и Андрей Демченко.

Защитник Юрий Пустовитенко продолжит карьеру в московском «Торпедо-2». К белгородской команде он присоединился в августе 2022 года. С того времени футболист сыграл четыре матча и забил один гол.

Ушёл и вратарь Андрей Травкин, который был в составе с 2021 года. За этот срок он сыграл за «Салют» две игры во Второй лиге и одну в Кубке России.

Вместе с тем 21-летний полузащитник Степан Суриков вновь вернулся в «Салют» из казанского «Рубина». До этого молодой человек играл за белгородскую команду в 11 матчах.

Состав ФК «Салют» пополнил и 29-летний Андрей Демченко. Защитник ранее выигрывал Вторую лигу с песчанокопской «Чайкой», выступал в Первой лиге. Играл в составе «Афипса», ФК «Рязань» и саратовского «Сокола». Первую часть сезона футболист провёл в омском «Иртыше».

В конце минувшего года стало известно, что белгородский «Салют» больше двух месяцев задерживал зарплаты. Однако спустя время футбольный клуб отчитался о том, что погасил долги перед игроками, тренерским штабом, сотрудниками.

В начале января сообщалось, что «Салют» покинули четверо игроков, а также спортивный директор Олег Сергеев. Контракты расторгли по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник белгородского «Салюта» покинул футбольный клуб
Узнать подробнее
Читайте также:
Футбольный клуб «Салют» в Белгороде покинули спортивный директор и четверо игроковГладков ответил, закроют ли белгородский футбольный клуб «Салют»Новый футбольный сезон в Белгороде начался с победы «Салюта»
#Наталья Корявых#Белгородская область#Спорт#Фк салют#Футбол#Белгород
Подпишитесь
Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате
Сегодня, 10:16
В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки
Сегодня, 07:39
Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
Сегодня, 08:51
Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья
Сегодня, 11:10
Белгородэнерго обеспечило дополнительной мощностью завод сыров в Прохоровке
Сегодня, 12:55
Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания
Сегодня, 12:09