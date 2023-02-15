Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья

Как уточнили в издании, аграрии Черноземья в 2022 году получили 936 млн рублей страховых выплат за гибель урожая. В целом же по страховке им выплатили 1,2 млрд рублей. Чаще всего проблемы с урожаем возникали из-за переувлажнения почвы.