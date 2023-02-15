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Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья

15 февраля 2023, 11:10
Фото: 1MI

В Белгородской области застраховали всего 5% от пашни

В регионе зарегистрировали самый низкий уровень страхования урожая в Центральном Черноземье, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза агростраховщиков.

В Белгородской области зарегистрировали самый низкий уровень страхования урожая в Центральном Черноземье. В регионе застраховали 68 тыс. га — 5% от пашни.

Больше всего посевов застраховали в Воронежской области — 557 тыс. га (21%). В Тамбовской области застраховано 462 тыс. га (25% площадей). В Липецкой области застраховали 279 тыс. га (20%), в Курской области — 203 тыс. га (12%).

Как уточнили в издании, аграрии Черноземья в 2022 году получили 936 млн рублей страховых выплат за гибель урожая. В целом же по страховке им выплатили 1,2 млрд рублей. Чаще всего проблемы с урожаем возникали из-за переувлажнения почвы.

Ранее сообщалось, что белгородские аграрии понесли убытки из-за переувлажнения земли на 1,5 млрд рублей. Из-за спецоперации они же потеряли ещё 600 млн рублей. Документы, которые коснулись СВО, направили в федеральный центр.

Также ранее стало известно, что работников белгородского АПК обучат тому, как вести себя при обстрелах. Расскажут им и о оказании первой медицинской помощи. 

Белгородские аграрии понесли убытки из-за СВО на 600 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Сельское хозяйство#Экономика#Страхование#Убытки#Урожай#Пашня
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