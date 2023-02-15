«Половину посадки снесли под 0». Белгородцы возмущены вырубкой деревьев

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В 3-м Красноармейском переулке вырубают деревья. По словам местного жителя, вырубка идёт «под ноль». Белгородец поинтересовался, с какой целью вырубают деревья и почему работают даже в десять часов вечера.
Представители мэрии ответили, что ведутся работы по очистке реки Гостёнка от мусора и ила. Это предусмотрено в рамках масштабной губернаторской программы «Наши реки».
На днях начали очищать километровый участок от улицы Белинского, 56 до автомобильного моста по 3-му Красноармейскому переулку. Рабочие убирают заросли и аварийно-опасные деревья вдоль берега. Это позволит технике подъехать ближе к реке и начать очистку воды от мусора и донных отложений, пояснили представители горадминистрации.