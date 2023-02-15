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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

«Половину посадки снесли под 0». Белгородцы возмущены вырубкой деревьев

15 февраля 2023, 11:49
Фото: 1MI

Белгородец пожаловался на ночную работу спецтехники и вырубку деревьев

В Белгороде спецтехника вырубает деревья на берегу реки Гостёнка. Работы идут даже поздним вечером. Белгородец спросил в комментариях на странице Вячеслава Гладкова, зачем это делается. Ситуацию разъяснили представители мэрии.

В 3-м Красноармейском переулке вырубают деревья. По словам местного жителя, вырубка идёт «под ноль». Белгородец поинтересовался, с какой целью вырубают деревья и почему работают даже в десять часов вечера.

Представители мэрии ответили, что ведутся работы по очистке реки Гостёнка от мусора и ила. Это предусмотрено в рамках масштабной губернаторской программы «Наши реки».

На днях начали очищать километровый участок от улицы Белинского, 56 до автомобильного моста по 3-му Красноармейскому переулку. Рабочие убирают заросли и аварийно-опасные деревья вдоль берега. Это позволит технике подъехать ближе к реке и начать очистку воды от мусора и донных отложений, пояснили представители горадминистрации.

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