«Половину посадки снесли под 0». Белгородцы возмущены вырубкой деревьев

На днях начали очищать километровый участок от улицы Белинского, 56 до автомобильного моста по 3-му Красноармейскому переулку. Рабочие убирают заросли и аварийно-опасные деревья вдоль берега. Это позволит технике подъехать ближе к реке и начать очистку воды от мусора и донных отложений, пояснили представители горадминистрации.