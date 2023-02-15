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Published Сегодня, 08:29

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Под Белгородом на продажу выставили строительный торговый центр за 515 млн рублей

15 февраля 2023, 08:29
Фото: Авито
В Белгородской области всё чаще выставляют на продажу коммерческую недвижимость. Спросом такие предложения не особенно пользуются, поэтому часто объявления висят на сайтах не один месяц, а порой и год. Вот и ещё один торговый центр ищет нового владельца.

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу торговый центр со строительными магазинами. Общая площадь помещения составляет 11 376 кв. м. ТЦ расположен в посёлке Северный-Первый на улице Берёзовая, 1Б.

В описании указано, что в аренду сданы все помещения торгового центра. Здание и земля находятся в собственности. На территории расположена большая парковка.

Фото: Авито

Напомним, что в Белгороде также продают бизнес-центр «Столыпинъ». Площадь здания составляет 3851 кв.м. Бизнес-центр продают за 225 млн рублей.

ООО «Столыпин» зарегистрировано в 2009 году. 50% доли в УК компании владеет депутат горсовета Белгорода Александр Щеглов. Остальная половина принадлежит Валентине Незнамовой.

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#Торговый центр#Авито#Объявление#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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