Под Белгородом на продажу выставили строительный торговый центр за 515 млн рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу торговый центр со строительными магазинами. Общая площадь помещения составляет 11 376 кв. м. ТЦ расположен в посёлке Северный-Первый на улице Берёзовая, 1Б.
В описании указано, что в аренду сданы все помещения торгового центра. Здание и земля находятся в собственности. На территории расположена большая парковка.
Напомним, что в Белгороде также продают бизнес-центр «Столыпинъ». Площадь здания составляет 3851 кв.м. Бизнес-центр продают за 225 млн рублей.
ООО «Столыпин» зарегистрировано в 2009 году. 50% доли в УК компании владеет депутат горсовета Белгорода Александр Щеглов. Остальная половина принадлежит Валентине Незнамовой.