Под Белгородом на продажу выставили строительный торговый центр за 515 млн рублей

В Белгородской области всё чаще выставляют на продажу коммерческую недвижимость. Спросом такие предложения не особенно пользуются, поэтому часто объявления висят на сайтах не один месяц, а порой и год. Вот и ещё один торговый центр ищет нового владельца.

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу торговый центр со строительными магазинами. Общая площадь помещения составляет 11 376 кв. м. ТЦ расположен в посёлке Северный-Первый на улице Берёзовая, 1Б. В описании указано, что в аренду сданы все помещения торгового центра. Здание и земля находятся в собственности. На территории расположена большая парковка. Фото: Авито Напомним, что в Белгороде также продают бизнес-центр «Столыпинъ». Площадь здания составляет 3851 кв.м. Бизнес-центр продают за 225 млн рублей. ООО «Столыпин» зарегистрировано в 2009 году. 50% доли в УК компании владеет депутат горсовета Белгорода Александр Щеглов. Остальная половина принадлежит Валентине Незнамовой. Читайте также: Здание бизнес-центра «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей Белгородцам через «Авито» продают военное снаряжение Руководство «Авито» назвало экономическим вандализмом попытки запретить классифайды